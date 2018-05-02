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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:06

  Amid написав:Подскажите, пожалуйста.
-В приложении указывается сумма, которую надо загасить в грейс и насколько адекватно? (Бывает в некоторых банках сумма указывается не всегда корректно).
-Автоцентр на столичном попадает в раздел автоуслуги?


1) Копейка в копейку, чётко.
2) не знаю.

Ещё задал вопрос в ЛС.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:33

Re: Monobank

А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:10

  Alex_ki написав:А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?

Зимой карабас был развлечением, в марте - уже путешествие %)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:05

  Alex_ki написав:А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?


На прошлой неделе покупала билеты через карабас - кб пришел за развлечения
nsubira
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:15

  maxim2014 написав:
  Alex_ki написав:А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?

Зимой карабас был развлечением, в марте - уже путешествие %)

Карабас вроде обратно "Развлечением" стал!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:13

Re: Monobank

Мне монобанк отказал в регистрации по причине отсутствия ИНН (с соответсвующей отметкой в паспорте). У них в приложении там где фото ИНН даже нельзя пройти этот шаг по идее, если телефон не опознает перед собою бумажку с ИНН.
Короче, всё пропало. : (
lukoie
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:44

  lukoie написав:Мне монобанк отказал в регистрации по причине отсутствия ИНН (с соответсвующей отметкой в паспорте). У них в приложении там где фото ИНН даже нельзя пройти этот шаг по идее, если телефон не опознает перед собою бумажку с ИНН.
Короче, всё пропало. : (


Ну ничего, господь послал вам испытание по вашим силам.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:47

Re: Monobank

А я когда хотел на жену оформить, она гражданка другой страны, тоже сказали низзя)
Alex_ki
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  #<1 ... 620621622623
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