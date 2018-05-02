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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:06
Amid написав:
Подскажите, пожалуйста.
-В приложении указывается сумма, которую надо загасить в грейс и насколько адекватно? (Бывает в некоторых банках сумма указывается не всегда корректно).
-Автоцентр на столичном попадает в раздел автоуслуги?
1) Копейка в копейку, чётко.
2) не знаю.
Ещё задал вопрос в ЛС.
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jay2004
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:33
А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
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Alex_ki
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:10
Alex_ki написав:
А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
Зимой карабас был развлечением, в марте - уже путешествие %)
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maxim2014
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:05
Alex_ki написав:
А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
На прошлой неделе покупала билеты через карабас - кб пришел за развлечения
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nsubira
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:15
maxim2014 написав: Alex_ki написав:
А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
Зимой карабас был развлечением, в марте - уже путешествие %)
Карабас вроде обратно "Развлечением" стал!
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Fylhtq
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:13
Мне монобанк отказал в регистрации по причине отсутствия ИНН (с соответсвующей отметкой в паспорте). У них в приложении там где фото ИНН даже нельзя пройти этот шаг по идее, если телефон не опознает перед собою бумажку с ИНН.
Короче, всё пропало. : (
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lukoie
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:44
lukoie написав:
Мне монобанк отказал в регистрации по причине отсутствия ИНН (с соответсвующей отметкой в паспорте). У них в приложении там где фото ИНН даже нельзя пройти этот шаг по идее, если телефон не опознает перед собою бумажку с ИНН.
Короче, всё пропало. : (
Ну ничего, господь послал вам испытание по вашим силам.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:47
А я когда хотел на жену оформить, она гражданка другой страны, тоже сказали низзя)
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Alex_ki
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:55
мужчина белый натурал атеист- самая не защищенная категория.
моня решил защитить
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v57
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:37
И давно это моня стал задерживать зачисления денег, пришедших по сэпу?
Отправил из аллы двухчасовым на моню и фарсик - фарсик еще в 15-30 зачислил...
блин, ну буду теперь отправлять только за счет гороха
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Stringer
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