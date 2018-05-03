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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:20

  Stringer написав:И давно это моня стал задерживать зачисления денег, пришедших по сэпу?
Отправил из аллы двухчасовым на моню и фарсик - фарсик еще в 15-30 зачислил...
блин, ну буду теперь отправлять только за счет гороха :evil:


До 3х дней обещали мурыжить по сэпу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:21

  lukoie написав:Мне монобанк отказал в регистрации по причине отсутствия ИНН (с соответсвующей отметкой в паспорте). У них в приложении там где фото ИНН даже нельзя пройти этот шаг по идее, если телефон не опознает перед собою бумажку с ИНН.
Короче, всё пропало. : (


практически дискриминация по половому признаку. В штатах могли стать миллионером.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:47

Мені видається, що пронумерована картка за допомогою якої робиться покупка на багато ближча до того, що описано в Одкровенні, ніж РОКПП, тому тут Моня більше піклується, ніж дискримінує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:04

  klug написав:Мені видається, що пронумерована картка за допомогою якої робиться покупка на багато ближча до того, що описано в Одкровенні, ніж РОКПП, тому тут Моня більше піклується, ніж дискримінує.

Карта не привязана к вам на всю жизнь, в отличие от инн
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:40

  Ratatui написав:
  Stringer написав:И давно это моня стал задерживать зачисления денег, пришедших по сэпу?
Отправил из аллы двухчасовым на моню и фарсик - фарсик еще в 15-30 зачислил...
блин, ну буду теперь отправлять только за счет гороха :evil:


До 3х дней обещали мурыжить по сэпу.

не имеют права, зачислили в 19-30, самки собак...
ну тем для них хуже - теперь ни одной копейки экономии для мони. только п2п.
ну и всем присутствующим - предупреждаю!
отправка на моню по сэпу чревата осложнениями и кидаловом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:46

  Stringer написав:не имеют права

Имеют. Вы же на котловой шлете.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:12

На монокарту не пришел платеж по СЭП, вчера вечером отправил, раньше при отправке в не опер.время приходило всегда на следующий день, сегодня вот не пришло.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:16

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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:18

  lov2108 написав:Шановні підкажіть, оплата на сайті Сінєво як проходить? Яка категорія? Дякую.

краса та медицина
casper12
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