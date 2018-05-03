|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:20
Stringer написав:
И давно это моня стал задерживать зачисления денег, пришедших по сэпу?
Отправил из аллы двухчасовым на моню и фарсик - фарсик еще в 15-30 зачислил...
блин, ну буду теперь отправлять только за счет гороха
До 3х дней обещали мурыжить по сэпу.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5581
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:21
lukoie написав:
Мне монобанк отказал в регистрации по причине отсутствия ИНН (с соответсвующей отметкой в паспорте). У них в приложении там где фото ИНН даже нельзя пройти этот шаг по идее, если телефон не опознает перед собою бумажку с ИНН.
Короче, всё пропало. : (
практически дискриминация по половому признаку. В штатах могли стать миллионером.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5581
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:47
Мені видається, що пронумерована картка за допомогою якої робиться покупка на багато ближча до того, що описано в Одкровенні, ніж РОКПП, тому тут Моня більше піклується, ніж дискримінує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2115
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:04
klug написав:
Мені видається, що пронумерована картка за допомогою якої робиться покупка на багато ближча до того, що описано в Одкровенні, ніж РОКПП, тому тут Моня більше піклується, ніж дискримінує.
Карта не привязана к вам на всю жизнь, в отличие от инн
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 949
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:40
Ratatui написав: Stringer написав:
И давно это моня стал задерживать зачисления денег, пришедших по сэпу?
Отправил из аллы двухчасовым на моню и фарсик - фарсик еще в 15-30 зачислил...
блин, ну буду теперь отправлять только за счет гороха
До 3х дней обещали мурыжить по сэпу.
не имеют права, зачислили в 19-30, самки собак...
ну тем для них хуже - теперь ни одной копейки экономии для мони. только п2п.
ну и всем присутствующим - предупреждаю!
отправка на моню по сэпу чревата осложнениями и кидаловом
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7512
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1029 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:46
Stringer написав:
не имеют права
Имеют. Вы же на котловой шлете.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2918
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:12
На монокарту не пришел платеж по СЭП, вчера вечером отправил, раньше при отправке в не опер.время приходило всегда на следующий день, сегодня вот не пришло.
-
VetalUA
-
-
- Повідомлень: 859
- З нами з: 30.09.13
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:16
Шановні підкажіть, оплата на сайті Сінєво як проходить? Яка категорія? Дякую.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1877
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:18
lov2108 написав:
Шановні підкажіть, оплата на сайті Сінєво як проходить? Яка категорія? Дякую.
краса та медицина
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:53
Fylhtq написав: maxim2014 написав: Alex_ki написав:
А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
Зимой карабас был развлечением, в марте - уже путешествие %)
Карабас вроде обратно "Развлечением" стал!
А Тикетс как проходит? А то у меня категории Развлечения нету среди доступных для выбора ((... Пролетаю что-ли? Никак нельзя её выпросить у Мони?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|