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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:48

  kreuz написав:А Тикетс как проходит? А то у меня категории Развлечения нету среди доступных для выбора ((... Пролетаю что-ли? Никак нельзя её выпросить у Мони?

  yevgen12 написав:По поводу кэшбэка 5%
Купил авиа билеты на tickets.ua.
МСС 4722 :( - кэшбэк 1%

Путешествия
yevgen12
 
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