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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:48
kreuz написав:
А Тикетс как проходит? А то у меня категории Развлечения нету среди доступных для выбора ((... Пролетаю что-ли? Никак нельзя её выпросить у Мони?
yevgen12 написав:
По поводу кэшбэка 5%
Купил авиа билеты на tickets.ua.
МСС 4722
- кэшбэк 1%
Путешествия
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yevgen12
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