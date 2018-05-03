Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:09

Вначале банк нравился: удобный, технологичный и уникальный. Но теперь понимаю, что за всем этим хайпом не замечал, что это еще стартап и что по-настоящему банк познается в нестандартных ситуациях.



Уверен, мало кто обращал внимание на то, как монобанк начисляет проценты в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода. Прочитайте внимательно тарифы: в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода проценты по ставке 3.2% начисляются на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления за весь льготный период! Для наглядности: допустим, Вы должны 5000 грн до конца апреля (полная задолженность), Вы внесли 4900 грн (намного больше минимального платежа 5%), тогда монобанк насчитает проценты не на 100 грн, а на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления ежедневно. Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн. На практике такое начисление процентов приводит к тому, что проценты по задолженности могут превысить непогашенную часть задолженности в несколько раз! Это полный абсурд. Это больше напоминает практику ломбардов и кредитных киосков «200 грн до зарплаты».



Монобанк некорректно учитывает поступления средств. У меня было несколько возвратов средств после регистрации в платежных системах и отмены заказа в интернет магазине, средства вернулись на счет и каждый раз пересчитывалась сумма полного погашения задолженности. В конце месяца я внес сумму, которую показывало приложение, но уже на следующий день появились проценты за якобы не полностью погашенную задолженность. Я сравнил поступления за месяц с суммой полного погашения, указанной в приложении, я внес даже больше средств. Тем не менее насчитаны проценты!



Обратился в службу поддержки, приводил скриншоты приложения, ссылался на выписку и звонил тоже. В чате обсуждать такие вопросы ужасно неудобно. Уже 4-й день после моего обращения и до сих пор нет официального ответа и решения проблемы! В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас!