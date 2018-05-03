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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:48
kreuz написав:
А Тикетс как проходит? А то у меня категории Развлечения нету среди доступных для выбора ((... Пролетаю что-ли? Никак нельзя её выпросить у Мони?
yevgen12 написав:
По поводу кэшбэка 5%
Купил авиа билеты на tickets.ua.
МСС 4722
- кэшбэк 1%
Путешествия
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yevgen12
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:09
Вначале банк нравился: удобный, технологичный и уникальный. Но теперь понимаю, что за всем этим хайпом не замечал, что это еще стартап и что по-настоящему банк познается в нестандартных ситуациях.
Уверен, мало кто обращал внимание на то, как монобанк начисляет проценты в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода. Прочитайте внимательно тарифы: в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода проценты по ставке 3.2% начисляются на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления за весь льготный период! Для наглядности: допустим, Вы должны 5000 грн до конца апреля (полная задолженность), Вы внесли 4900 грн (намного больше минимального платежа 5%), тогда монобанк насчитает проценты не на 100 грн, а на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления ежедневно. Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн. На практике такое начисление процентов приводит к тому, что проценты по задолженности могут превысить непогашенную часть задолженности в несколько раз! Это полный абсурд. Это больше напоминает практику ломбардов и кредитных киосков «200 грн до зарплаты».
Монобанк некорректно учитывает поступления средств. У меня было несколько возвратов средств после регистрации в платежных системах и отмены заказа в интернет магазине, средства вернулись на счет и каждый раз пересчитывалась сумма полного погашения задолженности. В конце месяца я внес сумму, которую показывало приложение, но уже на следующий день появились проценты за якобы не полностью погашенную задолженность. Я сравнил поступления за месяц с суммой полного погашения, указанной в приложении, я внес даже больше средств. Тем не менее насчитаны проценты!
Обратился в службу поддержки, приводил скриншоты приложения, ссылался на выписку и звонил тоже. В чате обсуждать такие вопросы ужасно неудобно. Уже 4-й день после моего обращения и до сих пор нет официального ответа и решения проблемы! В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас!
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Spets
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:29
Spets написав:
Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)?
Абсолютно точно так же. Дальше бред не читал.
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makor06
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:40
Spets написав:
В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас!
В приложении есть пункт для решения этой проблемы, странно, что вы не заметили:
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sauvignon
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:54
makor06 написав:
Абсолютно точно так же. Дальше бред не читал.
На счет того, что возвраты и отмены могут не гасить задолженность льготного периода, очень похоже на правду.
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wig
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:00
wig написав: makor06 написав:
Абсолютно точно так же. Дальше бред не читал.
На счет того, что возвраты и отмены могут не гасить задолженность льготного периода, очень похоже на правду.
возвраты- приемы свинорылов-початківців
горох их знает и наносит ответный удар
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v57
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:12
Spets написав:
Вначале банк нравился: удобный, технологичный и уникальный. Но теперь понимаю, что за всем этим хайпом не замечал, что это еще стартап и что по-настоящему банк познается в нестандартных ситуациях.
Уверен, мало кто обращал внимание на то, как монобанк начисляет проценты в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода. Прочитайте внимательно тарифы: в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода проценты по ставке 3.2% начисляются на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления за весь льготный период! Для наглядности: допустим, Вы должны 5000 грн до конца апреля (полная задолженность), Вы внесли 4900 грн (намного больше минимального платежа 5%), тогда монобанк насчитает проценты не на 100 грн, а на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления ежедневно. Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн. На практике такое начисление процентов приводит к тому, что проценты по задолженности могут превысить непогашенную часть задолженности в несколько раз! Это полный абсурд. Это больше напоминает практику ломбардов и кредитных киосков «200 грн до зарплаты».
Монобанк некорректно учитывает поступления средств. У меня было несколько возвратов средств после регистрации в платежных системах и отмены заказа в интернет магазине, средства вернулись на счет и каждый раз пересчитывалась сумма полного погашения задолженности. В конце месяца я внес сумму, которую показывало приложение, но уже на следующий день появились проценты за якобы не полностью погашенную задолженность. Я сравнил поступления за месяц с суммой полного погашения, указанной в приложении, я внес даже больше средств. Тем не менее насчитаны проценты!
Обратился в службу поддержки, приводил скриншоты приложения, ссылался на выписку и звонил тоже. В чате обсуждать такие вопросы ужасно неудобно. Уже 4-й день после моего обращения и до сих пор нет официального ответа и решения проблемы! В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас!
Я так понял это случайный пассажир в поезде Моня, который абсолютно не разобрался в принципе льготного периода кредитования.
Товарищ не понимает что он пользовался кредитными деньгами и платит % в полном объёме при невыполнении условий погашения.
Карочи блеснул товарищ
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:12
wig написав: makor06 написав:
Абсолютно точно так же. Дальше бред не читал.
На счет того, что возвраты и отмены могут не гасить задолженность льготного периода, очень похоже на правду.
Да тот весь пост похож на правда хотя по факту чушь полная.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:34
Ну рвануло у спонсора чуток... У кого не бывает
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:01
В бегемоті те саме
такшта нада слєдіть..
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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