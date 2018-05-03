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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:35

Re: Monobank

Может это черный пиар? Да, еще и конкурентов в белом свете выставил незаслуженно. Ведь они точно так же как и Монобанк начисляют проценты за вылет из грейса.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:40

  Spets написав:Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн.

Чтобы это утверждать, нужно в каждом из этих банков выйти из льготного периода. Чего вы очевидно не делали, иначе бы не писали глупости. Хотя достаточно было бы просто почитать условия и тарифы по картам.
С другой стороны, выходит только один монобанк занимается финансовым просвещением дремучих слоев населения, что не может не радовать.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:49

  Bosstone написав:
  Spets написав:Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн.

Чтобы это утверждать, нужно в каждом из этих банков выйти из льготного периода...

чтобы что то утверждать, или конкретно это опровергнуть, не обязательно выходить из льготного периода :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:52

  wig написав:На счет того, что возвраты и отмены могут не гасить задолженность льготного периода, очень похоже на правду.


Возвраты по OKKOPay, WOGPay меняют сумму к погашению, хотя больше похожи на разблокировку средств, а не на возврат.

Кстати, в связи с участившемся жалобами :-) на случаи вылета из грейса, подтвердите кто-нибудь опытный, что я считаю правильно: все траты апреля - гасить к концу мая; траты мая - к концу июня.
Выходить в ноль необязательно. Как поступают опытные грейсовики - выходят в ноль или это параноя?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:54

Re: Monobank

  Stringer написав:чтобы что то утверждать, или конкретно это опровергнуть, не обязательно выходить из льготного периода :mrgreen:

я имел в виду, что если по логике сначала нужно прочитать условия и тарифы, то олени сначала делают, смотрят на результат, а потом выясняют, почему так вышло)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:57

  Alpha1251 написав:
  wig написав:На счет того, что возвраты и отмены могут не гасить задолженность льготного периода, очень похоже на правду.


Возвраты по OKKOPay, WOGPay меняют сумму к погашению, хотя больше похожи на разблокировку средств, а не на возврат.

Кстати, в связи с участившемся жалобами :-) на случаи вылета из грейса, подтвердите кто-нибудь опытный, что я считаю правильно: все траты апреля - гасить к концу мая; траты мая - к концу июня.
Выходить в ноль необязательно. Как поступают опытные грейсовики - выходят в ноль или это параноя?


"все траты апреля - гасить к концу мая; траты мая - к концу июня"
Так и есть
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:01

Re: Monobank

  Alpha1251 написав:Выходить в ноль необязательно. Как поступают опытные грейсовики - выходят в ноль или это параноя?

чтобы остаться в грейсе, достаточно погасить долг на конец предыдущего месяца
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:02

  Bosstone написав:
  Stringer написав:чтобы что то утверждать, или конкретно это опровергнуть, не обязательно выходить из льготного периода :mrgreen:

я имел в виду, что если по логике сначала нужно прочитать условия и тарифы, то олени сначала делают, смотрят на результат, а потом выясняют, почему так вышло)


Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:04

Viktor у сабжа это описано
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:04

Re: Monobank

  Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.

Приехали...
Востаннє редагувалось Bosstone в П'ят 04 тра, 2018 16:11, всього редагувалось 2 разів.
Bosstone
 
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