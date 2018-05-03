Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.
Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...
В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?
В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.
Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств.
Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.
Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...
В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?
В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.
Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств.
Из тарифов Моно: "Базова відсоткова ставка нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості"
Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!
Viktor написав:Из тарифов Моно: "Базова відсоткова ставка нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості"
Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!
Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться