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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:08

  Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.



Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...



В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?

В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.

Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств.
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21

  makor06 написав:
  Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.



Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...



В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?

В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.

Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств.


Из тарифов Моно:
"Базова відсоткова ставка нараховується на
максимальну заборгованість на день, за умови
непогашення заборгованості в повному обсязі в
пільговий період, за кожний день з моменту
виникнення заборгованості"

Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:42

Re: Monobank

  Viktor написав:Из тарифов Моно:
"Базова відсоткова ставка нараховується на
максимальну заборгованість на день, за умови
непогашення заборгованості в повному обсязі в
пільговий період, за кожний день з моменту
виникнення заборгованості"

Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!

Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:45

Re: Monobank

Сложноподчиненные предложения не каждому по силам, да...
makor06
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