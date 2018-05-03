Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.
Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...
В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?
В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.
Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств.
Viktor написав:Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.
Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...
В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?
В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.
Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств.
Из тарифов Моно: "Базова відсоткова ставка нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості"
Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!
Viktor написав:Из тарифов Моно: "Базова відсоткова ставка нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості"
Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!
Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться
Viktor написав:Из тарифов Моно: "Базова відсоткова ставка нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості"
Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!
Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться
Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора. Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%
Viktor написав:Из тарифов Моно: "Базова відсоткова ставка нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості"
В некоторых банках всё же не совсем так. ТАС начисляет не на максимальную, а на среднедневную задолженность. В данном случае может быть весьма серьёзная разница.
Viktor написав:Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%
так все банки так работают. ни приват ни моня не исключение в логике начисления процентов если не выполнил условия грейса. если чел ранее уже пользовался кредитками то не понимаю в чем вообще суть проблемы? но если это первая кредитка то тут как говорится нужно читать не то что тебе хочется а то что написано. многие "читатели" не обращают внимания на нюанс словосочетания "в повному обсязі"
Viktor написав:Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора. Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%
Давайте распишу на приматовском примере Пример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.). Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%. Что тут сложного?
Spets написав:Вначале банк нравился: удобный, технологичный и уникальный. Но теперь понимаю, что за всем этим хайпом не замечал, что это еще стартап и что по-настоящему банк познается в нестандартных ситуациях.
Уверен, мало кто обращал внимание на то, как монобанк начисляет проценты в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода. Прочитайте внимательно тарифы: в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода проценты по ставке 3.2% начисляются на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления за весь льготный период! Для наглядности: допустим, Вы должны 5000 грн до конца апреля (полная задолженность), Вы внесли 4900 грн (намного больше минимального платежа 5%), тогда монобанк насчитает проценты не на 100 грн, а на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления ежедневно. Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн. На практике такое начисление процентов приводит к тому, что проценты по задолженности могут превысить непогашенную часть задолженности в несколько раз! Это полный абсурд. Это больше напоминает практику ломбардов и кредитных киосков «200 грн до зарплаты».
Монобанк некорректно учитывает поступления средств. У меня было несколько возвратов средств после регистрации в платежных системах и отмены заказа в интернет магазине, средства вернулись на счет и каждый раз пересчитывалась сумма полного погашения задолженности. В конце месяца я внес сумму, которую показывало приложение, но уже на следующий день появились проценты за якобы не полностью погашенную задолженность. Я сравнил поступления за месяц с суммой полного погашения, указанной в приложении, я внес даже больше средств. Тем не менее насчитаны проценты!
Обратился в службу поддержки, приводил скриншоты приложения, ссылался на выписку и звонил тоже. В чате обсуждать такие вопросы ужасно неудобно. Уже 4-й день после моего обращения и до сих пор нет официального ответа и решения проблемы! В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас!
Вы сравниваете разные уровни карт. В Приватбанке такие условия только по карте Platinum и выше. По ней есть ежемесячная абонплата. А наша карта абсолютно бесплатная, и если сравнивать тип карты Монобанка с картой Приватбанка, то сравнивать можно только с картой Универсальная. Нам искренне жаль, что вы не поняли схему начисления процентов по карте. Также в конверте с картой при получении есть вкладыш с условиями пользования кредитным лимитом. Надеемся, что в будущем ваше мнение изменится, и вы будете пользоваться всеми преимуществами, которые открывает перед вами карта Монобанка.
monobank — перший мобiльний банк 0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)