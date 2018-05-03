Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 624625626627 Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:08 Viktor написав: Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме. Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.





Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...







В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?



В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.



Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает... makor06

Повідомлень: 1032 З нами з: 21.05.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21 makor06 написав: Viktor написав: Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме. Справедливости ради, банки в этих тарифах скромно не договаривают о том, что %% будут начислены на всю сумму использованного лимита независимо от дальнейших погашений за исключением погашения долга в полном объеме.





Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...







В каком случае необходимо уплачивать проценты за использование кредитных средств по карте «Универсальная»?



В случае если Вы не погашаете до 25 числа сумму задолженности прошлого месяца полностью, льготный период не действует, и на всю сумму задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. На новые траты льготный период распространяться не будет до момента полного погашения всей задолженности.



Пример: Вы совершили покупки в магазине по карте «Универсальная» 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн. 20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. Льготный период не действует, и на всю сумму Вашей задолженности начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств. Я конечно понимаю, что в современном мире восприятие текста длиннее 140 символов не каждому под силам, но блин... для идиотов приват вообще все разжевывает...



Из тарифов Моно:

"Базова відсоткова ставка нараховується на

максимальну заборгованість на день, за умови

непогашення заборгованості в повному обсязі в

пільговий період, за кожний день з моменту

виникнення заборгованості"



Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит! Из тарифов Моно:"Базова відсоткова ставка нараховується намаксимальну заборгованість на день, за умовинепогашення заборгованості в повному обсязі впільговий період, за кожний день з моментувиникнення заборгованості"Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит! Viktor Повідомлень: 54 З нами з: 23.05.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:42 Re: Monobank Viktor написав: Из тарифов Моно:

"Базова відсоткова ставка нараховується на

максимальну заборгованість на день, за умови

непогашення заборгованості в повному обсязі в

пільговий період, за кожний день з моменту

виникнення заборгованості"



Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит! Из тарифов Моно:"Базова відсоткова ставка нараховується намаксимальну заборгованість на день, за умовинепогашення заборгованості в повному обсязі впільговий період, за кожний день з моментувиникнення заборгованості"Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!

Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться Bosstone Повідомлень: 641 З нами з: 21.04.10 Подякував: 527 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:45 Re: Monobank Сложноподчиненные предложения не каждому по силам, да... makor06

Повідомлень: 1032 З нами з: 21.05.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:17 Bosstone написав: Viktor написав: Из тарифов Моно:

"Базова відсоткова ставка нараховується на

максимальну заборгованість на день, за умови

непогашення заборгованості в повному обсязі в

пільговий період, за кожний день з моменту

виникнення заборгованості"



Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит! Из тарифов Моно:"Базова відсоткова ставка нараховується намаксимальну заборгованість на день, за умовинепогашення заборгованості в повному обсязі впільговий період, за кожний день з моментувиникнення заборгованості"Если по-вашему это определение доступно большинству держателей карт и не представляет опасности для клиента "попасть на бабки", то мне больше нечего добавить. А так да, с юридической точки зрения не подкопаешься. Профит!

Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться Давайте вы напишете, что в этой формулировке не понятно, а мы поможем разобраться



Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.

Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Viktor Повідомлень: 54 З нами з: 23.05.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:30 Re: Monobank Viktor написав: Из тарифов Моно:

"Базова відсоткова ставка нараховується на

максимальну заборгованість на день, за умови

непогашення заборгованості в повному обсязі в

пільговий період, за кожний день з моменту

виникнення заборгованості" Из тарифов Моно:"Базова відсоткова ставка нараховується намаксимальну заборгованість на день, за умовинепогашення заборгованості в повному обсязі впільговий період, за кожний день з моментувиникнення заборгованості"



В некоторых банках всё же не совсем так.

ТАС начисляет не на максимальную, а на среднедневную задолженность. В данном случае может быть весьма серьёзная разница. В некоторых банках всё же не совсем так.ТАС начисляет не на максимальную, а на среднедневную задолженность. В данном случае может быть весьма серьёзная разница. Amid Повідомлень: 680 З нами з: 12.06.08 Подякував: 51 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:35 Viktor написав: Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%

так все банки так работают. ни приват ни моня не исключение в логике начисления процентов если не выполнил условия грейса. если чел ранее уже пользовался кредитками то не понимаю в чем вообще суть проблемы?

но если это первая кредитка то тут как говорится нужно читать не то что тебе хочется а то что написано. многие "читатели" не обращают внимания на нюанс словосочетания "в повному обсязі" так все банки так работают. ни приват ни моня не исключение в логике начисления процентов если не выполнил условия грейса. если чел ранее уже пользовался кредитками то не понимаю в чем вообще суть проблемы?но если это первая кредитка то тут как говорится нужно читать не то что тебе хочется а то что написано. многие "читатели" не обращают внимания на нюанс словосочетания "в повному обсязі" mephala Повідомлень: 2956 З нами з: 07.04.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:47 Re: Monobank Viktor написав: Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.

Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%

Давайте распишу на приматовском примере

Пример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн.

20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.).

Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%.

Что тут сложного? Давайте распишу на приматовском примереПример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн.20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.).Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%.Что тут сложного? Bosstone Повідомлень: 641 З нами з: 21.04.10 Подякував: 527 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:15 Spets написав: Вначале банк нравился: удобный, технологичный и уникальный. Но теперь понимаю, что за всем этим хайпом не замечал, что это еще стартап и что по-настоящему банк познается в нестандартных ситуациях.



Уверен, мало кто обращал внимание на то, как монобанк начисляет проценты в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода. Прочитайте внимательно тарифы: в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода проценты по ставке 3.2% начисляются на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления за весь льготный период! Для наглядности: допустим, Вы должны 5000 грн до конца апреля (полная задолженность), Вы внесли 4900 грн (намного больше минимального платежа 5%), тогда монобанк насчитает проценты не на 100 грн, а на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления ежедневно. Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн. На практике такое начисление процентов приводит к тому, что проценты по задолженности могут превысить непогашенную часть задолженности в несколько раз! Это полный абсурд. Это больше напоминает практику ломбардов и кредитных киосков «200 грн до зарплаты».



Монобанк некорректно учитывает поступления средств. У меня было несколько возвратов средств после регистрации в платежных системах и отмены заказа в интернет магазине, средства вернулись на счет и каждый раз пересчитывалась сумма полного погашения задолженности. В конце месяца я внес сумму, которую показывало приложение, но уже на следующий день появились проценты за якобы не полностью погашенную задолженность. Я сравнил поступления за месяц с суммой полного погашения, указанной в приложении, я внес даже больше средств. Тем не менее насчитаны проценты!



Обратился в службу поддержки, приводил скриншоты приложения, ссылался на выписку и звонил тоже. В чате обсуждать такие вопросы ужасно неудобно. Уже 4-й день после моего обращения и до сих пор нет официального ответа и решения проблемы! В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас! Вначале банк нравился: удобный, технологичный и уникальный. Но теперь понимаю, что за всем этим хайпом не замечал, что это еще стартап и что по-настоящему банк познается в нестандартных ситуациях.Уверен, мало кто обращал внимание на то, как монобанк начисляет проценты в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода. Прочитайте внимательно тарифы: в случае не полного погашения задолженности до конца льготного периода проценты по ставке 3.2% начисляются на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления за весь льготный период! Для наглядности: допустим, Вы должны 5000 грн до конца апреля (полная задолженность), Вы внесли 4900 грн (намного больше минимального платежа 5%), тогда монобанк насчитает проценты не на 100 грн, а на ВСЮ сумму задолженности по мере ее накопления ежедневно. Как поступают другие банки (Приват, Альфабанк, Аваль)? Вы заплатите проценты только на непогашенную часть задолженности — 100 грн. На практике такое начисление процентов приводит к тому, что проценты по задолженности могут превысить непогашенную часть задолженности в несколько раз! Это полный абсурд. Это больше напоминает практику ломбардов и кредитных киосков «200 грн до зарплаты».Монобанк некорректно учитывает поступления средств. У меня было несколько возвратов средств после регистрации в платежных системах и отмены заказа в интернет магазине, средства вернулись на счет и каждый раз пересчитывалась сумма полного погашения задолженности. В конце месяца я внес сумму, которую показывало приложение, но уже на следующий день появились проценты за якобы не полностью погашенную задолженность. Я сравнил поступления за месяц с суммой полного погашения, указанной в приложении, я внес даже больше средств. Тем не менее насчитаны проценты!Обратился в службу поддержки, приводил скриншоты приложения, ссылался на выписку и звонил тоже. В чате обсуждать такие вопросы ужасно неудобно. Уже 4-й день после моего обращения и до сих пор нет официального ответа и решения проблемы! В приложении/системе ошибки, начисление процентов нерыночное, поддержка ужас!



Вы сравниваете разные уровни карт. В Приватбанке такие условия только по карте Platinum и выше. По ней есть ежемесячная абонплата. А наша карта абсолютно бесплатная, и если сравнивать тип карты Монобанка с картой Приватбанка, то сравнивать можно только с картой Универсальная. Нам искренне жаль, что вы не поняли схему начисления процентов по карте. Также в конверте с картой при получении есть вкладыш с условиями пользования кредитным лимитом. Надеемся, что в будущем ваше мнение изменится, и вы будете пользоваться всеми преимуществами, которые открывает перед вами карта Монобанка. Вы сравниваете разные уровни карт. В Приватбанке такие условия только по карте Platinum и выше. По ней есть ежемесячная абонплата. А наша карта абсолютно бесплатная, и если сравнивать тип карты Монобанка с картой Приватбанка, то сравнивать можно только с картой Универсальная. Нам искренне жаль, что вы не поняли схему начисления процентов по карте. Также в конверте с картой при получении есть вкладыш с условиями пользования кредитным лимитом. Надеемся, что в будущем ваше мнение изменится, и вы будете пользоваться всеми преимуществами, которые открывает перед вами карта Монобанка. monobank — перший мобiльний банк

0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних) monobank_ua

Представник банку Повідомлень: 155 З нами з: 31.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 624625626627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Ірина_ реклама