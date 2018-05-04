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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 625626627628 Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:45 Bosstone написав: Viktor написав: Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.

Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%



Давайте распишу на приматовском примере

Пример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн.

20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.).

Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%.

Что тут сложного? Давайте распишу на приматовском примереПример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн.20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.).Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%.Что тут сложного?



В таком формате - ничего сложного (и то не для всех). Но, согласитесь при таком принципе начисления процентов куда более подходящей было бы указание годовой ставки с ежедневным начислением, а не ежемесячной. Таким образом клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).



Надеюсь, что поднятая сегодня тема кому-то да будет полезной. И потерянных денег по причине завуалированности тарифов и условий будет меньше В таком формате - ничего сложного (и то не для всех). Но, согласитесь при таком принципе начисления процентов куда более подходящей было бы указание годовой ставки с ежедневным начислением, а не ежемесячной. Таким образом клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).Надеюсь, что поднятая сегодня тема кому-то да будет полезной. И потерянных денег по причине завуалированности тарифов и условий будет меньше Viktor Повідомлень: 55 З нами з: 23.05.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:15 Viktor написав: клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например). клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).

На нашем рынке, фиксацию остатка долга на РД или конец месяца обычно применяют только для определения базы начисления страховки, ну и для проверки выполнения условий грейса и начисления абонплаты. На нашем рынке, фиксацию остатка долга на РД или конец месяца обычно применяют только для определения базы начисления страховки, ну и для проверки выполнения условий грейса и начисления абонплаты. Bosstone Повідомлень: 642 З нами з: 21.04.10 Подякував: 527 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:26 Покупка на Али Экспресс (возврат средств) и т.п. также как и у Привата? novichok

Повідомлень: 1551 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:31 Проблема Тут,я понимаю, больше вопрос ни к начислению % по задолженности, а то, что был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.

Вот это, куда интереснее) mihasik Повідомлень: 266 З нами з: 26.10.11 Подякував: 12 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:41 Re: Monobank mihasik написав: был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение. был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.

Еге ж, цікаво. У мене аналогічна штука зменшила мінплатіж і в додатку світиться нова... Для грейса непринципово, але порядок має бути. Еге ж, цікаво. У мене аналогічна штука зменшила мінплатіж і в додатку світиться нова... Для грейса непринципово, але порядок має бути. Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)

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Повідомлень: 7828 З нами з: 15.04.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:42 Viktor написав: В таком формате - ничего сложного (и то не для всех). Но, согласитесь при таком принципе начисления процентов куда более подходящей было бы указание годовой ставки с ежедневным начислением, а не ежемесячной. Таким образом клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например). В таком формате - ничего сложного (и то не для всех). Но, согласитесь при таком принципе начисления процентов куда более подходящей было бы указание годовой ставки с ежедневным начислением, а не ежемесячной. Таким образом клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).

В поднятой теме важно не само начисление процентов. А правильно или неправильно апликуха показывала сумму к погашению при наличие блокировок и возвратов. В поднятой теме важно не само начисление процентов. А правильно или неправильно апликуха показывала сумму к погашению при наличие блокировок и возвратов. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 2927 З нами з: 06.01.12 Подякував: 49 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:07 mephala написав: Viktor написав: Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%

так все банки так работают. ни приват ни моня не исключение в логике начисления процентов если не выполнил условия грейса. если чел ранее уже пользовался кредитками то не понимаю в чем вообще суть проблемы?

но если это первая кредитка то тут как говорится нужно читать не то что тебе хочется а то что написано. многие "читатели" не обращают внимания на нюанс словосочетания "в повному обсязі" так все банки так работают. ни приват ни моня не исключение в логике начисления процентов если не выполнил условия грейса. если чел ранее уже пользовался кредитками то не понимаю в чем вообще суть проблемы?но если это первая кредитка то тут как говорится нужно читать не то что тебе хочется а то что написано. многие "читатели" не обращают внимания на нюанс словосочетания "в повному обсязі" моня, в отличии от Привата, требует погашать и те суммы, что в блоке и не проведены по счету на конец месяца моня, в отличии от Привата, требует погашать и те суммы, что в блоке и не проведены по счету на конец месяца Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13211 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1008 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 625626627628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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