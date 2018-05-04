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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:45

  Bosstone написав:
  Viktor написав:Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.
Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%


Давайте распишу на приматовском примере
Пример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн.
20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.).
Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%.
Что тут сложного?


В таком формате - ничего сложного (и то не для всех). Но, согласитесь при таком принципе начисления процентов куда более подходящей было бы указание годовой ставки с ежедневным начислением, а не ежемесячной. Таким образом клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).

Надеюсь, что поднятая сегодня тема кому-то да будет полезной. И потерянных денег по причине завуалированности тарифов и условий будет меньше :)
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:15

  Viktor написав:клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).

На нашем рынке, фиксацию остатка долга на РД или конец месяца обычно применяют только для определения базы начисления страховки, ну и для проверки выполнения условий грейса и начисления абонплаты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:26

Покупка на Али Экспресс (возврат средств) и т.п. также как и у Привата?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:31

Проблема

Тут,я понимаю, больше вопрос ни к начислению % по задолженности, а то, что был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.
Вот это, куда интереснее)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:41

Re: Monobank

  mihasik написав:был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.

Еге ж, цікаво. У мене аналогічна штука зменшила мінплатіж і в додатку світиться нова... Для грейса непринципово, але порядок має бути.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:42

  Viktor написав:В таком формате - ничего сложного (и то не для всех). Но, согласитесь при таком принципе начисления процентов куда более подходящей было бы указание годовой ставки с ежедневным начислением, а не ежемесячной. Таким образом клиент думает, что если комиссия ежемесячная, то и начисляется она на остаток долга в конце месяца (или 25-го числа, например).

В поднятой теме важно не само начисление процентов. А правильно или неправильно апликуха показывала сумму к погашению при наличие блокировок и возвратов.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:07

  mephala написав:
  Viktor написав:Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%

так все банки так работают. ни приват ни моня не исключение в логике начисления процентов если не выполнил условия грейса. если чел ранее уже пользовался кредитками то не понимаю в чем вообще суть проблемы?
но если это первая кредитка то тут как говорится нужно читать не то что тебе хочется а то что написано. многие "читатели" не обращают внимания на нюанс словосочетания "в повному обсязі"
моня, в отличии от Привата, требует погашать и те суммы, что в блоке и не проведены по счету на конец месяца
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:13

  mihasik написав:Тут,я понимаю, больше вопрос ни к начислению % по задолженности, а то, что был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.
Вот это, куда интереснее)

Ну да, аппликуха ввела клиента в заблуждение и развела его на бабки.

Пишите Гороховскому, консультанты в саппорте ничего не решают.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:43

  BBC написав:моня, в отличии от Привата, требует погашать и те суммы, что в блоке и не проведены по счету на конец месяца


Как часто у вас в блоке висят суммы дольше 30 дней?
makor06
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