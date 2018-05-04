Bosstone написав:

Viktor написав: Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.

Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %% Мне все понятно. Но речь не обо мне, три года отработавшему в отделении Укрсиббанка и знающего рынок банковских услуг. Я не по наслышке знаю, что минимум половину клиентов описанная выше формулировка введет в состояние полнейшего ступора.Но здешние эксперты, похоже, готовы затравить человека просто за то, что он пытается защитить от нежелательных потерь клиентов банков только из-за сложно описанных условий начисления %%

Давайте распишу на приматовском примереПример: Вы совершили покупки в магазине картой монобанка 3 января на сумму 1 000 грн и 5 февраля на сумму 500 грн.20 февраля Вы внесли на карту только 100 грн. (минимальный платеж 5%, минимум 100 грн.).Начиная с 1 марта льготный период не действует, и на максимальную сумму Вашей задолженности за каждый день начисляются проценты от даты начала использования кредитных средств по базовой ставке 3,2% в месяц, а именно: за 33 дня (с 3 января по 4 февраля) на сумму 1000 грн. начислят 29,94+4,57=34,51 грн. (29/31*1000*3,2/100+4/28*1000*3,2/100), за 16 дней (с 5 февраля по 20 февраля) на сумму 1500 грн. начислят 27,43 грн. (16/28*1500*3,2/100), за 8 дней (с 21 февраля по 28 февраля) на сумму 1400 грн. начислят 12,80 грн. (8/28*1400*3,2/100), всего за 57 дней пользования кредитными средствами в средней сумме 1196,49 грн. начислят 74,74 грн., или 6,25%.Что тут сложного?