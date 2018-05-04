RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:04

Re: Monobank

  BBC написав:Тостаточно 2-3 дня при смене месяца. Например оплату через пос Аваля(важно, что бы пос не был Приватовским) 29-30 апреля нужно гасить будет в Монобанке до 31 мая, а в Привате до 25 июня


Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
Amid
 
Повідомлень: 681
З нами з: 12.06.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 626627628629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.