Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:04
Re: Monobank
Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:38
Re: Monobank
Приложение ещё достаточно сырое, котикам уделяется больше внимания, чем точности. Надеюсь к годовщине запуска допилят.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:03
Re: Доп.....сь
Эх ребята... Вы к какой категории себя относите?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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