Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:04
Re: Monobank
Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:38
Re: Monobank
Приложение ещё достаточно сырое, котикам уделяется больше внимания, чем точности. Надеюсь к годовщине запуска допилят.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:55
У меня вчера на карте тоже была отмена платежа и минимальный платеж в приложении уменьшился на сумму возврата. Я просто не могу понять этот принцип : деньги сначала списались, потом вернулись на место, т.е. лимит не изменился, а с меня списали( т.е. уменьшили сумму платежа, которую я должен внести на конец мая)Как бы такие "подарки" потом не вылезли боком. Я обратился в службу поддержки, где после небольшого разбирательства подтвердили уменьшение платежа. На мой вопрос, что можно ведь сделать несколько таких возвратов специально и таким образом на шару списать деньги, ответа не последовало. Сталкивался ли кто нибудь с подобными "подарками" или это действительно правильно проведенная банком финансовая операция? Просто напрягает,что потом это проявится как ошибка и будут начислены проценты
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:03
Re: Доп.....сь
Эх ребята... Вы к какой категории себя относите?
PS
vsemka ты реально д....п(красавчик)!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33
Re: Monobank
Іноді краще жувати, ніж говорити ... Ось так і з фотокасою було(хто пам"ятає)
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:46
К золотой свадьбе. Если, конечно, раньше уважаемые не придут.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:56
Re: Monobank
Ну канечна! Вот тока у вас в голове мысли какие-то сранные заводятся. Смотрите, а то Моня карту отберёт и напишет родителям на работу, в партком и местком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:10
Re: Monobank
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:09
аналогично было у примата недавно ...
пополнил примата с мони ... деньги вернулись в моню с описанием "отмена" сразу же, но при этом успешно зачислились на примата ... при чем таких "подарков" было аж три суммарно на 30 000 грн.... я 10 дней наблюдал и один даже уже потратил, но потом примат таки списал ((( так что мне ваша боль тоже знакома ...
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