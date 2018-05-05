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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630>
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:04

Re: Monobank

  BBC написав:Тостаточно 2-3 дня при смене месяца. Например оплату через пос Аваля(важно, что бы пос не был Приватовским) 29-30 апреля нужно гасить будет в Монобанке до 31 мая, а в Привате до 25 июня


Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:38

Re: Monobank

Приложение ещё достаточно сырое, котикам уделяется больше внимания, чем точности. Надеюсь к годовщине запуска допилят.
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:55

  chipmunk написав:
  mihasik написав:был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.

Еге ж, цікаво. У мене аналогічна штука зменшила мінплатіж і в додатку світиться нова... Для грейса непринципово, але порядок має бути.

У меня вчера на карте тоже была отмена платежа и минимальный платеж в приложении уменьшился на сумму возврата. Я просто не могу понять этот принцип : деньги сначала списались, потом вернулись на место, т.е. лимит не изменился, а с меня списали( т.е. уменьшили сумму платежа, которую я должен внести на конец мая)Как бы такие "подарки" потом не вылезли боком. Я обратился в службу поддержки, где после небольшого разбирательства подтвердили уменьшение платежа. На мой вопрос, что можно ведь сделать несколько таких возвратов специально и таким образом на шару списать деньги, ответа не последовало. Сталкивался ли кто нибудь с подобными "подарками" или это действительно правильно проведенная банком финансовая операция? Просто напрягает,что потом это проявится как ошибка и будут начислены проценты
vsemka
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:03

Re: Доп.....сь

Эх ребята... Вы к какой категории себя относите?


PS
vsemka ты реально д....п(красавчик)!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33

Re: Monobank

Іноді краще жувати, ніж говорити ... Ось так і з фотокасою було(хто пам"ятає)
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:46

  Lazer88 написав:Приложение ещё достаточно сырое, котикам уделяется больше внимания, чем точности. Надеюсь к годовщине запуска допилят.

К золотой свадьбе. Если, конечно, раньше уважаемые не придут.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:56

Re: Monobank

vsemka написав:это действительно правильно проведенная банком финансовая операция?

Ну канечна! Вот тока у вас в голове мысли какие-то сранные заводятся. Смотрите, а то Моня карту отберёт и напишет родителям на работу, в партком и местком :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:10

Re: Monobank

У меня ещё был прикол с моно. Пополнил карту моно на $500, но произошла какая-то ошибка, через несколько дней, деньги и вернулись обратно, и одновременно остались на карте моно. Уже подумал, что это такой подарок. Когда через аж 3 недели, уже в следующем месяце, деньги с карты всё таки списали.

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:09

  safonovstanislav написав:У меня ещё был прикол с моно. Пополнил карту моно на $500, но произошла какая-то ошибка, через несколько дней, деньги и вернулись обратно, и одновременно остались на карте моно. Уже подумал, что это такой подарок. Когда через аж 3 недели, уже в следующем месяце, деньги с карты всё таки списали.

Зображення


аналогично было у примата недавно ...
пополнил примата с мони ... деньги вернулись в моню с описанием "отмена" сразу же, но при этом успешно зачислились на примата ... при чем таких "подарков" было аж три суммарно на 30 000 грн.... я 10 дней наблюдал и один даже уже потратил, но потом примат таки списал ((( так что мне ваша боль тоже знакома ... :(

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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:15

vsemka
Удали. Не стоит.....
Поддержке не говоритакие вещи!
anikola13
 
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