Додано: Суб 05 тра, 2018 08:55

chipmunk написав: mihasik написав: был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение. был возврат товара в грейсе, а его не учли как пополнение.

Еге ж, цікаво. У мене аналогічна штука зменшила мінплатіж і в додатку світиться нова... Для грейса непринципово, але порядок має бути. Еге ж, цікаво. У мене аналогічна штука зменшила мінплатіж і в додатку світиться нова... Для грейса непринципово, але порядок має бути.

У меня вчера на карте тоже была отмена платежа и минимальный платеж в приложении уменьшился на сумму возврата. Я просто не могу понять этот принцип : деньги сначала списались, потом вернулись на место, т.е. лимит не изменился, а с меня списали( т.е. уменьшили сумму платежа, которую я должен внести на конец мая)Как бы такие "подарки" потом не вылезли боком. Я обратился в службу поддержки, где после небольшого разбирательства подтвердили уменьшение платежа. На мой вопрос, что можно ведь сделать несколько таких возвратов специально и таким образом на шару списать деньги, ответа не последовало. Сталкивался ли кто нибудь с подобными "подарками" или это действительно правильно проведенная банком финансовая операция? Просто напрягает,что потом это проявится как ошибка и будут начислены проценты