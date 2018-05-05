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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:45

  DENVER_S написав:Эх ребята... Вы к какой категории себя относите?

PS
vsemka ты реально д....п(красавчик)!

а я обратил внимание на другое - акк зарегин чисто для этого сообщения.
mephala
 
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