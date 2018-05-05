Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:04
Re: Monobank
Я так понял, что проблема, не в том, что надо раньше гасить, а в том, что из-за подобных нюансов неверно отображается сумма к гашению в приложении.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:38
Re: Monobank
Приложение ещё достаточно сырое, котикам уделяется больше внимания, чем точности. Надеюсь к годовщине запуска допилят.
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:33
Re: Monobank
Іноді краще жувати, ніж говорити ... Ось так і з фотокасою було(хто пам"ятає)
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:46
К золотой свадьбе. Если, конечно, раньше уважаемые не придут.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:56
Re: Monobank
Ну канечна! Вот тока у вас в голове мысли какие-то сранные заводятся. Смотрите, а то Моня карту отберёт и напишет родителям на работу, в партком и местком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:10
Re: Monobank
У меня ещё был прикол с моно. Пополнил карту моно на $500, но произошла какая-то ошибка, через несколько дней, деньги и вернулись обратно, и одновременно остались на карте моно. Уже подумал, что это такой подарок. Когда через аж 3 недели, уже в следующем месяце, деньги с карты всё таки списали.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:09
аналогично было у примата недавно ...
пополнил примата с мони ... деньги вернулись в моню с описанием "отмена" сразу же, но при этом успешно зачислились на примата ... при чем таких "подарков" было аж три суммарно на 30 000 грн.... я 10 дней наблюдал и один даже уже потратил, но потом примат таки списал ((( так что мне ваша боль тоже знакома ...
Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Додано: Нед 06 тра, 2018 17:23
Мне вчера тётя на новой почте мозги канифолила не хотела оплату картой брать. Дескать мы проводим оплату, а платежи потом клиентам возвращаются и с нас будут высчитывать. Пришлось сквозь зубы тёте пояснять, что коль у них есть терминалы для принятия карт либо пусть принимают либо ставят табличку терминалы капут.
Это походу какой-то сбой пошёл в системе, что уже операторы шугаются.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:26
сбои это не проблемы тети и не проблемы мерчанта - это проблемы эквайера.
это мне напоминает пролдавцов-оленей и их собственников, когда они отказываются принимать карты проблемных банков, когда у банка начинабются проблемы аргументируя это тем что "а вдруг нам эти деньги не зачислят на счет" ... непонимая, что за это несет ответственность МПС и продавцу трижды должно быть пофиг какого банка карта если МПС авторизовало транзакцию.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 17:40
Нам это понятно, а вот тётям с оленями нет.
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