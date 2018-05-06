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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:07

Холды

Так, погодите. Если Моно считает холды, как кредит, то тогда на эту карту невыгодно брать, например, автомобиль напрокат (если, конечно, дадут на неименную карту. Хотя обещали и именные, так что такую возможность тоже не стоит исключать), поскольку, бывает сумма залога разблокируется через 45 дней. А тут или попадаешь на процент, или кредитка уходит в сильный плюс.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:13

Плюс сливается бесплатно через р2р или СЭП
Щось мені з ТАС "щастить"
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  #<1 ... 627628629630
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