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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:07
Холды
Так, погодите. Если Моно считает холды, как кредит, то тогда на эту карту невыгодно брать, например, автомобиль напрокат (если, конечно, дадут на неименную карту. Хотя обещали и именные, так что такую возможность тоже не стоит исключать), поскольку, бывает сумма залога разблокируется через 45 дней. А тут или попадаешь на процент, или кредитка уходит в сильный плюс.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:04
Возврат ж/д билета
Народ, подскажите,пожалуйста, как правильно вернуть ж/д билет? Никогда не делал этого раньше.
Покупал на BOOKING.UZ.GOV.UA, платил естственно картой "Монобанк".
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:06
зарегистируйте кабинет
на УЗ
там есть кнопка - вернуть билет
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 07 тра, 2018 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07
Искатель
Правильно - это когда перед покупкой заходишь на сайт через "Кабинет пользователя". И там будет кнопочка возврата билета рядом с купленными. Как без кабинета - даже не знаю...
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07
кабинет надо зарегистрировать ...
сдать билет купленный вне кабинета тоже можно - тока надо внести все данные билета вручную, а не по кнопке
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:24
Re: Monobank
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