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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:07

Холды

Так, погодите. Если Моно считает холды, как кредит, то тогда на эту карту невыгодно брать, например, автомобиль напрокат (если, конечно, дадут на неименную карту. Хотя обещали и именные, так что такую возможность тоже не стоит исключать), поскольку, бывает сумма залога разблокируется через 45 дней. А тут или попадаешь на процент, или кредитка уходит в сильный плюс.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:13

Плюс сливается бесплатно через р2р или СЭП
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:04

Возврат ж/д билета

Народ, подскажите,пожалуйста, как правильно вернуть ж/д билет? Никогда не делал этого раньше.
Покупал на BOOKING.UZ.GOV.UA, платил естственно картой "Монобанк".
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:06

  Искатель написав:Народ, подскажите,пожалуйста, как правильно вернуть ж/д билет? Никогда не делал этого раньше.
Покупал на BOOKING.UZ.GOV.UA, платил естственно картой "Монобанк".
Спасибо!


зарегистируйте кабинет
на УЗ

https://booking.uz.gov.ua/authorization/

там есть кнопка - вернуть билет
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 07 тра, 2018 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07

Искатель
Правильно - это когда перед покупкой заходишь на сайт через "Кабинет пользователя". И там будет кнопочка возврата билета рядом с купленными. Как без кабинета - даже не знаю...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07

  Vorlon написав:Искатель
Правильно - это когда перед покупкой заходишь на сайт через "Кабинет пользователя". И там будет кнопочка возврата билета рядом с купленными. Как без кабинета - даже не знаю...


кабинет надо зарегистрировать ...
сдать билет купленный вне кабинета тоже можно - тока надо внести все данные билета вручную, а не по кнопке

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:24

Re: Monobank

  Искатель написав:Народ, подскажите,пожалуйста, как правильно вернуть ж/д билет? Никогда не делал этого раньше.
Покупал на BOOKING.UZ.GOV.UA, платил естственно картой "Монобанк".
Спасибо!

...або в звичайній касі (не забудьте надрукувати сам квиток) - кошти повернуться на карту через певний час :)
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:13

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:Искатель
Правильно - это когда перед покупкой заходишь на сайт через "Кабинет пользователя". И там будет кнопочка возврата билета рядом с купленными. Как без кабинета - даже не знаю...


кабинет надо зарегистрировать ...
сдать билет купленный вне кабинета тоже можно - тока надо внести все данные билета вручную, а не по кнопке

Зображення


Спасибо! А через какое время поступают деньги обратно на карту, из практики?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:54

Re: Monobank

  Vorlon написав:Как без кабинета - даже не знаю...

Никак. Или кабинет или касса.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:54

  Искатель написав:Спасибо! А через какое время поступают деньги обратно на карту, из практики?

На 3-и сутки зачислили
sola
 
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