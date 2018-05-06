Додано: Пон 07 тра, 2018 13:15

Не очень нравится в Моне отсутствие нормального управления лимитами. Присутствует только один параметр - лимит на оплату через интернет, в то время, как даже ТАС позволяет изменить 6 параметров в ИБ:



Ліміт видачі готівки за добу

Макс. кіль-ть операцій видачі готівки за добу

Ліміт суми покупок за добу

Макc. кіль-ть покупок за добу

Ліміт суми покупок за добу через Інтернет

Макс. кільк. опер-й покупок за добу через Інтернет

и так же лимит на Р2Р переводы в отделении.



Ещё неожиданностью стало отсутствие СМС-оповещения, только пуши, что в купе с отсутствием блокировок на использование за границей (в отличие от того же ТАС) сильно осложняет использование карты, собственно, за границей, поскольку придётся включать в роуминге передачу данных. Не, можно не включать, но тогда можно пропустить момент, когда кто-то воспользуется картой без вашего ведома. Были уже примеры с мониными картами в США.