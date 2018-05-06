Не очень нравится в Моне отсутствие нормального управления лимитами. Присутствует только один параметр - лимит на оплату через интернет, в то время, как даже ТАС позволяет изменить 6 параметров в ИБ:
Ліміт видачі готівки за добу Макс. кіль-ть операцій видачі готівки за добу Ліміт суми покупок за добу Макc. кіль-ть покупок за добу Ліміт суми покупок за добу через Інтернет Макс. кільк. опер-й покупок за добу через Інтернет и так же лимит на Р2Р переводы в отделении.
Ещё неожиданностью стало отсутствие СМС-оповещения, только пуши, что в купе с отсутствием блокировок на использование за границей (в отличие от того же ТАС) сильно осложняет использование карты, собственно, за границей, поскольку придётся включать в роуминге передачу данных. Не, можно не включать, но тогда можно пропустить момент, когда кто-то воспользуется картой без вашего ведома. Были уже примеры с мониными картами в США.
Amid написав:Не очень нравится в Моне отсутствие нормального управления лимитами. Присутствует только один параметр - лимит на оплату через интернет
Самый бесполезный лимит, ведь если ваш телефон взломали через интернет, то и этот лимит поднимут, и cvv посмотрят. Подтверждение по 3д такое же фэйковое - через приложуху, ваше владение симкой никак не проверяется.
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Poleg Ответили ж уже выше что можно без кабинета и кассы, есть на сайте поля для ввода данных и я тоже этим уже пользовался, проверено. По возврату - в кабинете вернул 30 апреля в 21 час, на монобанк зашли 3 мая в 2 часа ночи