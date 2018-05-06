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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:15

Re: Monobank

Не очень нравится в Моне отсутствие нормального управления лимитами. Присутствует только один параметр - лимит на оплату через интернет, в то время, как даже ТАС позволяет изменить 6 параметров в ИБ:

Ліміт видачі готівки за добу
Макс. кіль-ть операцій видачі готівки за добу
Ліміт суми покупок за добу
Макc. кіль-ть покупок за добу
Ліміт суми покупок за добу через Інтернет
Макс. кільк. опер-й покупок за добу через Інтернет
и так же лимит на Р2Р переводы в отделении.

Ещё неожиданностью стало отсутствие СМС-оповещения, только пуши, что в купе с отсутствием блокировок на использование за границей (в отличие от того же ТАС) сильно осложняет использование карты, собственно, за границей, поскольку придётся включать в роуминге передачу данных. Не, можно не включать, но тогда можно пропустить момент, когда кто-то воспользуется картой без вашего ведома. Были уже примеры с мониными картами в США.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:18

  Amid написав:Не очень нравится в Моне отсутствие нормального управления лимитами. Присутствует только один параметр - лимит на оплату через интернет

Самый бесполезный лимит, ведь если ваш телефон взломали через интернет, то и этот лимит поднимут, и cvv посмотрят. Подтверждение по 3д такое же фэйковое - через приложуху, ваше владение симкой никак не проверяется.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:27

Poleg
Ответили ж уже выше что можно без кабинета и кассы, есть на сайте поля для ввода данных и я тоже этим уже пользовался, проверено.
По возврату - в кабинете вернул 30 апреля в 21 час, на монобанк зашли 3 мая в 2 часа ночи
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:28

wig
Если ещё и телефон - то тогда, конечно, пиши-пропало.
Но я про, например, скиминг, когда скомпроментирована только карта. А тут ещё и все страны сразу открыты.

UPD. Правда, по СЭПу зачисление прошло менее чем за 10 минут - ещё никогда с таким быстрым переводом не сталкивался.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:46

  Amid написав:Если ещё и телефон - то тогда, конечно, пиши-пропало.

Не еще и, а достаточно только телефона.
Если злоумышленник получил доступ к вашему телефону, физический или удаленный, то все. Карта ему не нужна. Все лимиты, подтверждения и номера на телефоне.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:05

Amid а шо смс избавит от всех фобий?
и оно без роуминга?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:05

v57
В роуминге входящие СМС бесплатны. Странно, Что Вы этого не знаете.

UPD. Например в Индонезии МТС берёт 30 гривен за 1 мегабайт (sic!).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:09

  wig написав:
  Amid написав:Если ещё и телефон - то тогда, конечно, пиши-пропало.

Не еще и, а достаточно только телефона.
Если злоумышленник получил доступ к вашему телефону, физический или удаленный, то все. Карта ему не нужна. Все лимиты, подтверждения и номера на телефоне.


И как же злоумышленник зайдет в приложение? Подберёт пин по сальным отпечаткам на экране?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:18

  WachtAmRhein написав:И как же злоумышленник зайдет в приложение? Подберёт пин по сальным отпечаткам на экране?

кейлогером, если телефон сломан удаленно, или шпионский софт изначально установлен китайцами. А физически - можно подсмотреть как хозяин вводит на телефоне, или расплачиваясь картой.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:21

  wig написав:
  WachtAmRhein написав:И как же злоумышленник зайдет в приложение? Подберёт пин по сальным отпечаткам на экране?

кейлогером, если телефон сломан удаленно, или шпионский софт изначально установлен китайцами. А физически - можно подсмотреть как хозяин вводит на телефоне, или расплачиваясь картой.


Вы забыли про утюг на пузо или раскалённый прут в зад.
WachtAmRhein
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