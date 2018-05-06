Я тоже уже все сделал и без кабинета, всем спасибо большое за советы!
По приходу денег - отслежу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:24
Я тоже уже все сделал и без кабинета, всем спасибо большое за советы!
По приходу денег - отслежу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:27
Re: Monobank
ну вот у него есть пин. как он в него войдет без смс?
Используйте нокию для финансового телефона если так боитесь...
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:32
СМС не спрашивает апликуха, только первый раз при установке. Если получил доступ к смарту, симку можно хоть выкинуть, все работает. И переводы из приложения, и подтверждения 3д для сторонних сайтов.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:40
Re: Monobank
это если смарт украли. а если кейлогером узнали пин то надо смс чтобы зайти с другого устройства.
Идея полного удаленного контроля за телефоном, это для фанатиков паранои.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:41
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:48
Даже легальные приложения уже давно предоставляют такую возможность.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:54
Re: Monobank
Насколько я знаю, подтверждение через смс - значительно менее защищённый способ подтверждения операций, чем через приложение. Именно по-этому, банки начинают уходить от смсок.
Насчёт интернета в роуминге. У мтс тарифы на роуминг примерно *100, по сравнению с тем же киевстаром. На киевстаре даже делать ничего не нужно, просто продолжаешь пользоваться интернетом и звонками, как будто находишься в Украине. Стоит это всё очень дёшего. Или второй вариант - покупка местной сим-карты.
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