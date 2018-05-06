RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:24

  motosmile написав:Poleg
Ответили ж уже выше что можно без кабинета и кассы, есть на сайте поля для ввода данных и я тоже этим уже пользовался, проверено.
По возврату - в кабинете вернул 30 апреля в 21 час, на монобанк зашли 3 мая в 2 часа ночи


Я тоже уже все сделал и без кабинета, всем спасибо большое за советы!
По приходу денег - отслежу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 22.02.16
Подякував: 113 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:27

Re: Monobank

ну вот у него есть пин. как он в него войдет без смс?

Используйте нокию для финансового телефона если так боитесь...
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:32

  makor06 написав:ну вот у него есть пин. как он в него войдет без смс?

СМС не спрашивает апликуха, только первый раз при установке. Если получил доступ к смарту, симку можно хоть выкинуть, все работает. И переводы из приложения, и подтверждения 3д для сторонних сайтов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:40

Re: Monobank

это если смарт украли. а если кейлогером узнали пин то надо смс чтобы зайти с другого устройства.

Идея полного удаленного контроля за телефоном, это для фанатиков паранои.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:41

  motosmile написав:есть на сайте поля для ввода данных и я тоже этим уже пользовался, проверено

Нет этих полей без наличия кабинета.
Poleg
 
Повідомлень: 165
З нами з: 23.03.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:45

смс не утихло еще :)
да закрыть карты пока не увели!
и делов то
v57
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:48

  makor06 написав:Идея полного удаленного контроля за телефоном, это для фанатиков паранои.

Даже легальные приложения уже давно предоставляют такую возможность.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:54

Re: Monobank

Насколько я знаю, подтверждение через смс - значительно менее защищённый способ подтверждения операций, чем через приложение. Именно по-этому, банки начинают уходить от смсок.

Насчёт интернета в роуминге. У мтс тарифы на роуминг примерно *100, по сравнению с тем же киевстаром. На киевстаре даже делать ничего не нужно, просто продолжаешь пользоваться интернетом и звонками, как будто находишься в Украине. Стоит это всё очень дёшего. Или второй вариант - покупка местной сим-карты.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 10.05.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 629630631632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, makor06, maxim2014, vollena71 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.