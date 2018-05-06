Я тоже уже все сделал и без кабинета, всем спасибо большое за советы!
По приходу денег - отслежу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:24
Я тоже уже все сделал и без кабинета, всем спасибо большое за советы!
По приходу денег - отслежу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:27
Re: Monobank
ну вот у него есть пин. как он в него войдет без смс?
Используйте нокию для финансового телефона если так боитесь...
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:32
СМС не спрашивает апликуха, только первый раз при установке. Если получил доступ к смарту, симку можно хоть выкинуть, все работает. И переводы из приложения, и подтверждения 3д для сторонних сайтов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:40
Re: Monobank
это если смарт украли. а если кейлогером узнали пин то надо смс чтобы зайти с другого устройства.
Идея полного удаленного контроля за телефоном, это для фанатиков паранои.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:41
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:48
Даже легальные приложения уже давно предоставляют такую возможность.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:54
Re: Monobank
Насколько я знаю, подтверждение через смс - значительно менее защищённый способ подтверждения операций, чем через приложение. Именно по-этому, банки начинают уходить от смсок.
Насчёт интернета в роуминге. У мтс тарифы на роуминг примерно *100, по сравнению с тем же киевстаром. На киевстаре даже делать ничего не нужно, просто продолжаешь пользоваться интернетом и звонками, как будто находишься в Украине. Стоит это всё очень дёшего. Или второй вариант - покупка местной сим-карты.
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:07
Если СМС приходит на то же самое устройство, где стоит приложение или работает браузер для ИБ, то разницы, особо, нет. Это уже не двухфакторная авторизация. СМС чуть безопасней, т.к. на симке может дополнительно стоять пин-код, и после выключения аппарата, смс без него не получишь.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:22
Смс можно перехватить, переадресовать. Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи. Не удивлюсь, если некоторые сотрудники оператора могут вообще читать смски любого абонента. А если пинкод не стоит на симке, то просто переставив симку в другой телефон, пока человек отвернётся, можно угнать все деньги с карты.
А вот с приложением, даже не могу представить себе, как можно увести деньги без согласия владельца. Разве что палец отрубить с отпечатком.
|