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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:24

  motosmile написав:Poleg
Ответили ж уже выше что можно без кабинета и кассы, есть на сайте поля для ввода данных и я тоже этим уже пользовался, проверено.
По возврату - в кабинете вернул 30 апреля в 21 час, на монобанк зашли 3 мая в 2 часа ночи


Я тоже уже все сделал и без кабинета, всем спасибо большое за советы!
По приходу денег - отслежу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:27

Re: Monobank

ну вот у него есть пин. как он в него войдет без смс?

Используйте нокию для финансового телефона если так боитесь...
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:32

  makor06 написав:ну вот у него есть пин. как он в него войдет без смс?

СМС не спрашивает апликуха, только первый раз при установке. Если получил доступ к смарту, симку можно хоть выкинуть, все работает. И переводы из приложения, и подтверждения 3д для сторонних сайтов.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:40

Re: Monobank

это если смарт украли. а если кейлогером узнали пин то надо смс чтобы зайти с другого устройства.

Идея полного удаленного контроля за телефоном, это для фанатиков паранои.
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:41

  motosmile написав:есть на сайте поля для ввода данных и я тоже этим уже пользовался, проверено

Нет этих полей без наличия кабинета.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:45

смс не утихло еще :)
да закрыть карты пока не увели!
и делов то
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:48

  makor06 написав:Идея полного удаленного контроля за телефоном, это для фанатиков паранои.

Даже легальные приложения уже давно предоставляют такую возможность.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:54

Re: Monobank

Насколько я знаю, подтверждение через смс - значительно менее защищённый способ подтверждения операций, чем через приложение. Именно по-этому, банки начинают уходить от смсок.

Насчёт интернета в роуминге. У мтс тарифы на роуминг примерно *100, по сравнению с тем же киевстаром. На киевстаре даже делать ничего не нужно, просто продолжаешь пользоваться интернетом и звонками, как будто находишься в Украине. Стоит это всё очень дёшего. Или второй вариант - покупка местной сим-карты.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:07

  safonovstanislav написав:Насколько я знаю, подтверждение через смс - значительно менее защищённый способ подтверждения операций, чем через приложение.

Если СМС приходит на то же самое устройство, где стоит приложение или работает браузер для ИБ, то разницы, особо, нет. Это уже не двухфакторная авторизация. СМС чуть безопасней, т.к. на симке может дополнительно стоять пин-код, и после выключения аппарата, смс без него не получишь.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:22

  wig написав:Если СМС приходит на то же самое устройство, где стоит приложение или работает браузер для ИБ, то разницы, особо, нет. Это уже не двухфакторная авторизация. СМС чуть безопасней, т.к. на симке может дополнительно стоять пин-код, и после выключения аппарата, смс без него не получишь.

Смс можно перехватить, переадресовать. Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи. Не удивлюсь, если некоторые сотрудники оператора могут вообще читать смски любого абонента. А если пинкод не стоит на симке, то просто переставив симку в другой телефон, пока человек отвернётся, можно угнать все деньги с карты.

А вот с приложением, даже не могу представить себе, как можно увести деньги без согласия владельца. Разве что палец отрубить с отпечатком.
safonovstanislav
 
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