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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:27

  safonovstanislav написав:А вот с приложением, даже не могу представить себе, как можно увести деньги без согласия владельца. Разве что палец отрубить с отпечатком.

На моем аппарате вообще нет никаких отпечатков, а соседский айфон если не распознает, спрашивает простенький пароль. Чи не защита.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:31

  safonovstanislav написав:Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи.

При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт. В противном случае мобильный оператор будет возмещать все убытки. А сотрудник сядет, надолго.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:37

  Vorlon написав:При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт.

Ну а для обычной симки даже паспорт сейчас не нужен. Или контрольные вопросы, или если осталась упаковка - вообще без вопросов.
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wig
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  #<1 ... 630631632633
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