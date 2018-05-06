На моем аппарате вообще нет никаких отпечатков, а соседский айфон если не распознает, спрашивает простенький пароль. Чи не защита.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:27
На моем аппарате вообще нет никаких отпечатков, а соседский айфон если не распознает, спрашивает простенький пароль. Чи не защита.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 15:31
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:37
Ну а для обычной симки даже паспорт сейчас не нужен. Или контрольные вопросы, или если осталась упаковка - вообще без вопросов.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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