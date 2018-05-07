На моем аппарате вообще нет никаких отпечатков, а соседский айфон если не распознает, спрашивает простенький пароль. Чи не защита.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:27
На моем аппарате вообще нет никаких отпечатков, а соседский айфон если не распознает, спрашивает простенький пароль. Чи не защита.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:31
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:37
Ну а для обычной симки даже паспорт сейчас не нужен. Или контрольные вопросы, или если осталась упаковка - вообще без вопросов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15
Поэтому контракт должен быть для финансовой симки.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40
Свинорыл
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:45
Золотые карты «American Airlines» больше не продаются.
мудрий був чоловік, все прорахував і рішився
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:49
Re: Monobank
American Airlines все ж трималась 21 рік не те що місцеві борцуни з свинорилами...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:51
Re: Monobank
потому что там всего 21 анлим продан был. Большинство убытков вообще 3 покупателя нанесли.
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:53
ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: anikola13, J, maxim2014, vitaliy1111, Марлос 1990 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|