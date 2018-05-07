RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:27

  safonovstanislav написав:А вот с приложением, даже не могу представить себе, как можно увести деньги без согласия владельца. Разве что палец отрубить с отпечатком.

На моем аппарате вообще нет никаких отпечатков, а соседский айфон если не распознает, спрашивает простенький пароль. Чи не защита.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:31

  safonovstanislav написав:Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи.

При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт. В противном случае мобильный оператор будет возмещать все убытки. А сотрудник сядет, надолго.
Vorlon
 
Повідомлень: 5587
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:37

  Vorlon написав:При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт.

Ну а для обычной симки даже паспорт сейчас не нужен. Или контрольные вопросы, или если осталась упаковка - вообще без вопросов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15

Поэтому контракт должен быть для финансовой симки.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13234
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1009 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40

Свинорыл

Зображення

https://kalynova.ru/stiv-rotshtejn-chel ... hestvoval/
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34198
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5433 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:45

Золотые карты «American Airlines» больше не продаются.

:mrgreen:

мудрий був чоловік, все прорахував і рішився
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 01.06.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:49

Re: Monobank

American Airlines все ж трималась 21 рік ;) не те що місцеві борцуни з свинорилами...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7832
З нами з: 15.04.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:51

Re: Monobank

потому что там всего 21 анлим продан был. Большинство убытков вообще 3 покупателя нанесли.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:53

  makor06 написав:потому что там всего 21 анлим продан был. Большинство убытков вообще 3 покупателя нанесли.


ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34198
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5433 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:14

Re: Monobank

Ну они их в 2007 году нашли при аудите, и в 2008 забанили.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 631632633634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13238)
07.05.2018 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.