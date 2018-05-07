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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:17

  IMPRINTER написав:
  makor06 написав:потому что там всего 21 анлим продан был. Большинство убытков вообще 3 покупателя нанесли.


ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?

А можна лінк на історію про верблюда?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:18

  makor06 написав:Ну они их в 2007 году нашли при аудите, и в 2008 забанили.


горох свиноту за месяц нашел )
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:30

  BBC написав:Поэтому контракт должен быть для финансовой симки.

Один раз так попал на $250 по контраку. Во времена gprs, был у мтс безлимитный интернет за 3 гривны в день. Но, на предоплате он сразу активирован, а чтоб активировать его на контракте, нужно было отправить пуш запрос, про что, конечно же везде умалчивалось. В итоге, день пользования интернетом мне обошёлся вместо 3 гривен, чуть больше 2000 гривен. А т.к., несколько номеров были привязаны к одному счёту, и терять их нельзя было ну никак, пришлось оплатить. Так что, контракт во многих моментах уступает предоплате. В роуминге вообще страшно включать симку мтса, там за пару минут на 3g может тысячи гривен сожрать.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 07 тра, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:30

  klug написав:А можна лінк на історію про верблюда?

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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:40

  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи.

При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт. В противном случае мобильный оператор будет возмещать все убытки. А сотрудник сядет, надолго.

Идут и не на такое. Или думаете там сильно большие зарплаты, и вообще прям ни один сотрудник не хочет косануть денег по быстрому и свалить в тёплые страны, ну или хотя бы лишний раз пойти побухать с друзьями.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:43

  safonovstanislav написав:
  Vorlon написав:
  safonovstanislav написав:Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи.

При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт. В противном случае мобильный оператор будет возмещать все убытки. А сотрудник сядет, надолго.

Идут и не на такое. Или думаете там сильно большие зарплаты, и вообще прям ни один сотрудник не хочет косануть денег по быстрому и свалить в тёплые страны, ну или хотя бы лишний раз пойти побухать с друзьями.


Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:51

  IMPRINTER написав:ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?


закрывают рылам дыру в корыте

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