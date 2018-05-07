Додано: Пон 07 тра, 2018 21:30

BBC написав: Поэтому контракт должен быть для финансовой симки. Поэтому контракт должен быть для финансовой симки.

Один раз так попал на $250 по контраку. Во времена gprs, был у мтс безлимитный интернет за 3 гривны в день. Но, на предоплате он сразу активирован, а чтоб активировать его на контракте, нужно было отправить пуш запрос, про что, конечно же везде умалчивалось. В итоге, день пользования интернетом мне обошёлся вместо 3 гривен, чуть больше 2000 гривен. А т.к., несколько номеров были привязаны к одному счёту, и терять их нельзя было ну никак, пришлось оплатить. Так что, контракт во многих моментах уступает предоплате. В роуминге вообще страшно включать симку мтса, там за пару минут на 3g может тысячи гривен сожрать.