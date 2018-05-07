BBC написав:Поэтому контракт должен быть для финансовой симки.
Один раз так попал на $250 по контраку. Во времена gprs, был у мтс безлимитный интернет за 3 гривны в день. Но, на предоплате он сразу активирован, а чтоб активировать его на контракте, нужно было отправить пуш запрос, про что, конечно же везде умалчивалось. В итоге, день пользования интернетом мне обошёлся вместо 3 гривен, чуть больше 2000 гривен. А т.к., несколько номеров были привязаны к одному счёту, и терять их нельзя было ну никак, пришлось оплатить. Так что, контракт во многих моментах уступает предоплате. В роуминге вообще страшно включать симку мтса, там за пару минут на 3g может тысячи гривен сожрать.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 07 тра, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи.
При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт. В противном случае мобильный оператор будет возмещать все убытки. А сотрудник сядет, надолго.
Идут и не на такое. Или думаете там сильно большие зарплаты, и вообще прям ни один сотрудник не хочет косануть денег по быстрому и свалить в тёплые страны, ну или хотя бы лишний раз пойти побухать с друзьями.
safonovstanislav написав:Симку можно перевыпустить по сговору с сотрудником оператора мобильной связи.
При контрактной или корпоративной форме обслуживания вряд ли сотрудник на такое пойдёт. В противном случае мобильный оператор будет возмещать все убытки. А сотрудник сядет, надолго.
Идут и не на такое. Или думаете там сильно большие зарплаты, и вообще прям ни один сотрудник не хочет косануть денег по быстрому и свалить в тёплые страны, ну или хотя бы лишний раз пойти побухать с друзьями.
Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.