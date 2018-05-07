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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:40

  mephala написав:
  chipmunk написав:American Airlines все ж трималась 21 рік ;) не те що місцеві борцуни з свинорилами...

мне от не понятно. он жил что ли в воздухе?
21 год множим на 365 и получаем 7665 дней.
а перелетов 10 тыщ.
это же каждый третий день нужно дважды летать.
и он еще живой?


ну а че, нормально )
не зъїм хоч понадкусюю )
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