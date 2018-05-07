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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:40

  mephala написав:
  chipmunk написав:American Airlines все ж трималась 21 рік ;) не те що місцеві борцуни з свинорилами...

мне от не понятно. он жил что ли в воздухе?
21 год множим на 365 и получаем 7665 дней.
а перелетов 10 тыщ.
это же каждый третий день нужно дважды летать.
и он еще живой?


ну а че, нормально )
не зъїм хоч понадкусюю )
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:38

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?


закрывают рылам дыру в корыте

Зображення

И никто нигде, кроме этого форума, - не предупреждает
На тихаря изменили тарифы, чтоб народ залетел на комиссии? Ганьба! :evil:

Можно выгнать дуби и гороха из привата, но приват из них - нет! Обкладывают комиссиями и капканами со скоростью привата!
Хорошо, что хоть не задним числом.

Я и не очень-то пользовался, но факт такого изменения тарифов раздражает
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:43

Вкладчик1234
Ага... Могли бы уже пушами рассылать анонсы в изменении тарифов. Пуш то бесплатный.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:33

Re: Monobank

а я говорил - петицию нада катать на этих распоясавшихся банкиров :twisted:
почувствовали что можно крутить тарифами как цыган солнцем. причем полностью безнаказанно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:34

  Вкладчик1234 написав:
  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?


закрывают рылам дыру в корыте

Зображення

И никто нигде, кроме этого форума, - не предупреждает
На тихаря изменили тарифы, чтоб народ залетел на комиссии? Ганьба! :evil:

Можно выгнать дуби и гороха из привата, но приват из них - нет! Обкладывают комиссиями и капканами со скоростью привата!
Хорошо, что хоть не задним числом.

Я и не очень-то пользовался, но факт такого изменения тарифов раздражает


както да(( и сумма очень мелкая. страховка одна каско может быть тыс 10-12. если уж так тяжко убрали бы лучше кеш бек за пополнение с привата.
Aiwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:42

  WachtAmRhein написав:Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.

Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.

Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/94392-c ... lient-bank

Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:43

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:На тихаря изменили тарифы, чтоб народ залетел на комиссии? Ганьба!

Сюрприз неприємний, але "залетіти" на цю комісію важко, бо її видно перед оплатою. Більше того, сума до сплати - це єдиний спосіб дізнатися буде моня вважати даний платіж на адресу юр. особи чи ні, тому будьте пильні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:46

  Aiwa написав:както да(( и сумма очень мелкая. страховка одна каско может быть тыс 10-12. если уж так тяжко убрали бы лучше кеш бек за пополнение с привата.

Тем более СЭП, он же почти бесплатен для банков. Зачем, куда больше за пополнение через айбокс теряется.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:47

  klug написав:Сюрприз неприємний, але "залетіти" на цю комісію важко, бо її видно перед оплатою. Більше того, сума до сплати - це єдиний спосіб дізнатися буде моня вважати даний платіж на адресу юр. особи чи ні, тому будьте пильні.

Как будто задним числом потом списать нельзя.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:49

  mephala написав:
  chipmunk написав:American Airlines все ж трималась 21 рік ;) не те що місцеві борцуни з свинорилами...

мне от не понятно. он жил что ли в воздухе?
21 год множим на 365 и получаем 7665 дней.
а перелетов 10 тыщ.
это же каждый третий день нужно дважды летать.
и он еще живой?

Если тот билет на первый класс или хотя бы на бизнес класс, почему бы и не пожить в самолётах. Тем более, ещё и с питанием. Конечно, дозу радиации, наверное, за столько перелётов получил нереальную.
safonovstanislav
 
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