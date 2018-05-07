Додано: Вів 08 тра, 2018 09:42

WachtAmRhein написав: Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно. Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.

Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее.Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.