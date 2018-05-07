ну а че, нормально )
не зъїм хоч понадкусюю )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:40
ну а че, нормально )
не зъїм хоч понадкусюю )
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Додано: Вів 08 тра, 2018 08:38
И никто нигде, кроме этого форума, - не предупреждает
На тихаря изменили тарифы, чтоб народ залетел на комиссии? Ганьба!
Можно выгнать дуби и гороха из привата, но приват из них - нет! Обкладывают комиссиями и капканами со скоростью привата!
Хорошо, что хоть не задним числом.
Я и не очень-то пользовался, но факт такого изменения тарифов раздражает
Всё IMHO
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:43
Вкладчик1234
Ага... Могли бы уже пушами рассылать анонсы в изменении тарифов. Пуш то бесплатный.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:33
Re: Monobank
а я говорил - петицию нада катать на этих распоясавшихся банкиров
почувствовали что можно крутить тарифами как цыган солнцем. причем полностью безнаказанно.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:34
както да(( и сумма очень мелкая. страховка одна каско может быть тыс 10-12. если уж так тяжко убрали бы лучше кеш бек за пополнение с привата.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:42
Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.
Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее.
Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:43
Re: Monobank
Сюрприз неприємний, але "залетіти" на цю комісію важко, бо її видно перед оплатою. Більше того, сума до сплати - це єдиний спосіб дізнатися буде моня вважати даний платіж на адресу юр. особи чи ні, тому будьте пильні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:46
Тем более СЭП, он же почти бесплатен для банков. Зачем, куда больше за пополнение через айбокс теряется.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:47
Как будто задним числом потом списать нельзя.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:49
Если тот билет на первый класс или хотя бы на бизнес класс, почему бы и не пожить в самолётах. Тем более, ещё и с питанием. Конечно, дозу радиации, наверное, за столько перелётов получил нереальную.
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