Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:50
safonovstanislav написав: mephala написав: chipmunk написав:
American Airlines все ж трималась 21 рік
не те що місцеві борцуни з свинорилами...
мне от не понятно. он жил что ли в воздухе?
21 год множим на 365 и получаем 7665 дней.
а перелетов 10 тыщ.
это же каждый третий день нужно дважды летать.
и он еще живой?
Если тот билет на первый класс или хотя бы на бизнес класс, почему бы и не пожить в самолётах. Тем более, ещё и с питанием. Конечно, дозу радиации, наверное, за столько перелётов получил нереальную.
Возможно все намного проще? К примеру работа в другом городе и почти каждый день летал туда/обратно?
maxim2014
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:12
wig написав: Aiwa написав:
както да(( и сумма очень мелкая. страховка одна каско может быть тыс 10-12. если уж так тяжко убрали бы лучше кеш бек за пополнение с привата.
Тем более СЭП, он же почти бесплатен для банков. Зачем, куда больше за пополнение через айбокс теряется.
Транзитёров щимят. Следующий шаг для них же достаточно очевиден.
Ждем-с
curiousobro
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:25
maxim2014 написав:
Возможно все намного проще? К примеру работа в другом городе и почти каждый день летал туда/обратно?
Нет, он просто летал за сыром в Швейцарию, поесть суши - в Японию, дочку отвезти в школу в другую страну, и т.д.
Для него планета резко уменьшилась.
А забанили его за то, что он часто брал с собой незнакомых людей, просто попросивших подвезти (у него был двойной билет). Он иногда не знал их фамилий и бронировал на вымышленные. Вот и подловили - типа мошенничество...
N0mad
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:34
https://www.youtube.com/watch?v=MAhmO3t8d3o
18 мин 20 сек - рассказывает от чего зависит лимит в моно
safonovstanislav
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:49
Вкладчик1234 написав: Bosstone написав: IMPRINTER написав:
ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?
закрывают рылам дыру в корыте
И никто нигде, кроме этого форума, - не предупреждает
На тихаря изменили тарифы, чтоб народ залетел на комиссии? Ганьба!
Можно выгнать дуби и гороха из привата, но приват из них - нет! Обкладывают комиссиями и капканами со скоростью привата!
Хорошо, что хоть не задним числом.
Я и не очень-то пользовался, но факт такого изменения тарифов раздражает
Бугага. Вот вам и жалобы про медленный сэп.
Смотрим дальше эту драму.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:53
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:15
maxim2014 написав: Вкладчик1234
Ага... Могли бы уже пушами рассылать анонсы в изменении тарифов. Пуш то бесплатный.
О всех нововведениях мы сообщаем при помощи рассылки на почту. До конца недели уже отправим информацию о изменении тарифов в Монобанке.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:16
monobank_ua написав:
О всех нововведениях мы сообщаем при помощи рассылки на почту. До конца недели уже отправим информацию о изменении тарифов в Монобанке.
Ничего не приходило.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:17
monobank_ua конец недели - 13 число, изменения с 15. Не оч красиво предупреждать всего з пару дней при условии что изменения опубликованы намного раньше
maxim2014
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:28
maxim2014 написав: monobank_ua
конец недели - 13 число, изменения с 15. Не оч красиво предупреждать всего з пару дней при условии что изменения опубликованы намного раньше
Прошу прощения, до пятницы рассылка будет отправлена.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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