WachtAmRhein написав:Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.
Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.
Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее. https://sud.ua/ru/news/sud-info/94392-c ... lient-bank
Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.
Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО.... Если вас пугают такие статьи, то ..... Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya