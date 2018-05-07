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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:29

Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:37

  monobank_ua написав:
  maxim2014 написав:monobank_ua
конец недели - 13 число, изменения с 15. Не оч красиво предупреждать всего з пару дней при условии что изменения опубликованы намного раньше


Прошу прощения, до пятницы рассылка будет отправлена.

так изменения вступают в силу с 14-05-2018 вроде.
а как же сообщить за месяц до изменений? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:08

  ygn написав:Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
А при чем здесь правительство? У нас что правительственные аптеки?
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:41

  safonovstanislav написав:
  WachtAmRhein написав:Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.

Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.

Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/94392-c ... lient-bank

Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.

Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО....
Если вас пугают такие статьи, то .....
Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya
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