Додано: Вів 08 тра, 2018 13:35

nickvp написав: Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО....

Если вас пугают такие статьи, то .....

Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО....Если вас пугают такие статьи, то .....Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya

Я ссылку привёл первую попавшуюся из гугл, найденую за 2 секунды, только чтоб показать, что угон денег со счетов - это реальность, поставленная на поток. Так что, чем более защищённые методы авторизации для перевода денег использует банк, тем мне спокойнее. Тем более, сейчас крадут деньги даже в долг. Вот живёт себе человек или фирма, горя не знают, и даже кредитов не имеют. Мошенник онлайн повышает кредитный лимит с нулевого до максимального и угоняет этот кредит на левого физика или фирму. А жертва возвращает не только сам долг, но и все проценты и комиссии за угон денег. Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв