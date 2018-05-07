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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:29

Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:37

  monobank_ua написав:
  maxim2014 написав:monobank_ua
конец недели - 13 число, изменения с 15. Не оч красиво предупреждать всего з пару дней при условии что изменения опубликованы намного раньше


Прошу прощения, до пятницы рассылка будет отправлена.

так изменения вступают в силу с 14-05-2018 вроде.
а как же сообщить за месяц до изменений? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:08

  ygn написав:Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
А при чем здесь правительство? У нас что правительственные аптеки?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:41

  safonovstanislav написав:
  WachtAmRhein написав:Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.

Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.

Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/94392-c ... lient-bank

Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.

Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО....
Если вас пугают такие статьи, то .....
Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:23

  otg написав:
  ygn написав:Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
А при чем здесь правительство? У нас что правительственные аптеки?


А кто у нас разрешения на продажу лекарств выдает?
"Демонополизация и дерегулирование фармацевтического рынка расширит доступ качественных лекарств на украинский рынок, повысит конкуренцию, устранит коррупционные злоупотребления, и приведет, в результате, к снижению цен. Именно по этому пути мы будем двигаться и дальше", – добавил Гройсман (2016 год). Шкуродеры.

https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-otmenili-sertifikaciyu-importnyh-medikamentov-709604.html
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:35

  nickvp написав:Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО....
Если вас пугают такие статьи, то .....
Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya

Я ссылку привёл первую попавшуюся из гугл, найденую за 2 секунды, только чтоб показать, что угон денег со счетов - это реальность, поставленная на поток. Так что, чем более защищённые методы авторизации для перевода денег использует банк, тем мне спокойнее. Тем более, сейчас крадут деньги даже в долг. Вот живёт себе человек или фирма, горя не знают, и даже кредитов не имеют. Мошенник онлайн повышает кредитный лимит с нулевого до максимального и угоняет этот кредит на левого физика или фирму. А жертва возвращает не только сам долг, но и все проценты и комиссии за угон денег. Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:38

  safonovstanislav написав:Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв


в 99% эти жертвы были сами виноваты
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:51

  IMPRINTER написав:
  safonovstanislav написав:Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв


в 99% эти жертвы были сами виноваты


Именно. Примерно как про обычных лиентов - "ой. у меня СБ банка Cvv и срок действия карты попросили. Как СБ банка такое не спрашивает? А что мне теперь делать?"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:53

  mephala написав:так изменения вступают в силу с 14-05-2018 вроде.
а как же сообщить за месяц до изменений? :lol:

У них нет такого :) Могут вносить что хотят мгновенно.

7.1.2. Зміни до розділів (положень) Умов і Правил обслуговування фізичних осіб в ПАТ "Універсал Банк” при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, які не містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться Банком в односторонньому порядку. При цьому Банк одразу публікує Умови і Правила із відповідними змінами на сайті Банку.
У разі якщо Клієнт не погоджується із внесеними змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю Заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:54

Re: Monobank

" — Мене взагалі не цікавить жодне вбивство, хай то буде в Празі, Відні, Сараєві чи Лондоні. На це є державні установи, суди та поліція. Якщо когось десь уб’ють, то так йому й треба, — чого ти, бовдуре, був такий необережний, що дозволив себе вбити?"(с)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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