WachtAmRhein написав:Вот прям раздеребанили ваш стотысячный лимит на несколько подельников и на 6 ночей в теплые страны, очень умно.
Это в моно больше 100к вряд ли у кого-то на счету, а угоняют суммы с банковских счетов и побольше.
Вот первый попавшийся пример, который нашёл гугл. А 3 миллиона - это уже не на 6 ночей в тёплые страны, тем более, один сотрудник может помочь во взломе не 1 счёта, а десяток-другой угнать, тогда суммы ещё внушительнее. https://sud.ua/ru/news/sud-info/94392-c ... lient-bank
Так что, для меня, пусть лучше для доступа к счетам будет именно сам телефон, а не сим-карта.
Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО.... Если вас пугают такие статьи, то ..... Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya
ygn написав:Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
А при чем здесь правительство? У нас что правительственные аптеки?
А кто у нас разрешения на продажу лекарств выдает? "Демонополизация и дерегулирование фармацевтического рынка расширит доступ качественных лекарств на украинский рынок, повысит конкуренцию, устранит коррупционные злоупотребления, и приведет, в результате, к снижению цен. Именно по этому пути мы будем двигаться и дальше", – добавил Гройсман (2016 год). Шкуродеры.
nickvp написав:Боже, какой феерический бред написан в стаье... "Ховайся в жито". Особенно доставил совет от мелкомягких - используйте легальное ПО.... Если вас пугают такие статьи, то ..... Хакеры-ху..керы... Не этого надо боятся, я реальных потерь от, например, Медка с его NotPetya
Я ссылку привёл первую попавшуюся из гугл, найденую за 2 секунды, только чтоб показать, что угон денег со счетов - это реальность, поставленная на поток. Так что, чем более защищённые методы авторизации для перевода денег использует банк, тем мне спокойнее. Тем более, сейчас крадут деньги даже в долг. Вот живёт себе человек или фирма, горя не знают, и даже кредитов не имеют. Мошенник онлайн повышает кредитный лимит с нулевого до максимального и угоняет этот кредит на левого физика или фирму. А жертва возвращает не только сам долг, но и все проценты и комиссии за угон денег. Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв
mephala написав:так изменения вступают в силу с 14-05-2018 вроде. а как же сообщить за месяц до изменений?
У них нет такого Могут вносить что хотят мгновенно.
7.1.2. Зміни до розділів (положень) Умов і Правил обслуговування фізичних осіб в ПАТ "Універсал Банк” при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, які не містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться Банком в односторонньому порядку. При цьому Банк одразу публікує Умови і Правила із відповідними змінами на сайті Банку. У разі якщо Клієнт не погоджується із внесеними змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю Заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання.
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