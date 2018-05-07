Ну и дурни, простите. За 4% я из другого банка могу отправить, а за 2% отправлял именно с этого. Неужели оплата через POS (бесплатная для клиента) приносит больше, чем 2% (молчу уже о кэшбэке)?
А 0,5% за собственные - вообще без комментариев.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:03
Ну и дурни, простите. За 4% я из другого банка могу отправить, а за 2% отправлял именно с этого. Неужели оплата через POS (бесплатная для клиента) приносит больше, чем 2% (молчу уже о кэшбэке)?
А 0,5% за собственные - вообще без комментариев.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:03
Не спорю. Но, бывают дыры в безопасности самих банков. Ещё пару лет назад крали деньги с карт просто каждого встречного. И вины клиентов не было, но расплачиваются за дыры банков всё равно клиенты.
Причём самая жёсткая известная дыра была как раз именно в смс! Жертве просто звонили пару раз с левых номеров, пока жертва не перезвонит. Так несколько раз. Потом пополнялся счёт жертвы на пару гривен. Таким образом есть номера куда звонила жертва и сумма последнего пополнения, что было достаточно для перевыпуска симкарты жертвы и угона всех денег со всех счетов в банках, где авторизация была с помощью Смс или звонка. Узнать баланс счетов по жирнее и номер финансового телефона, можно было с помощью знакомой сотрудницы банка.
Т. е., чтоб потерять все деньги со всех счетов, включая кредитные, достаточно было просто несколько раз перезвонить на неизвестные номера! А если в каких нибудь базах есть телефоны друзей или родственников, которым вы звоните, даже этого не нужно было. Ложитесь спокойно спать, утром сим карта не работает, а ваши деньги уже не ваши
Просто почитайте отзывы о зелёном банке нескольколетней давности. Там 90% отзывов было на угон денег без вины клиента.
Так что, авторизация с помощью смс - худшее решение с точки зрения безопасности, т. к. сама безопасность денег клиентов банка перекладывается на левую контору, а именно мобильного оператора, которому вообще фиолетово, сколько денег вы потеряете
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:25
Но, пуши ничем не лучше. Гуглю или там фэйсбуку так же точно по барабану, он не является стороной в ваших отношениях с банком.
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