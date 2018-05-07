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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 635636637638 Додано: Вів 08 тра, 2018 14:03 Bosstone написав: IMPRINTER написав: ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов? ну и где пост гендиректора о свиные рыла и толкателях верблюдов?



закрывают рылам дыру в корыте



закрывают рылам дыру в корыте

Ну и дурни, простите. За 4% я из другого банка могу отправить, а за 2% отправлял именно с этого. Неужели оплата через POS (бесплатная для клиента) приносит больше, чем 2% (молчу уже о кэшбэке)?

А 0,5% за собственные - вообще без комментариев. Ну и дурни, простите. За 4% я из другого банка могу отправить, а за 2% отправлял именно с этого. Неужели оплата через POS (бесплатная для клиента) приносит больше, чем 2% (молчу уже о кэшбэке)?А 0,5% за собственные - вообще без комментариев. M-Audio Повідомлень: 1203 З нами з: 23.03.11 Подякував: 193 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 тра, 2018 14:03 IMPRINTER написав: safonovstanislav написав: Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв Весь интернет наполнен слёзными отзывами жертв



в 99% эти жертвы были сами виноваты в 99% эти жертвы были сами виноваты

Не спорю. Но, бывают дыры в безопасности самих банков. Ещё пару лет назад крали деньги с карт просто каждого встречного. И вины клиентов не было, но расплачиваются за дыры банков всё равно клиенты.



Причём самая жёсткая известная дыра была как раз именно в смс! Жертве просто звонили пару раз с левых номеров, пока жертва не перезвонит. Так несколько раз. Потом пополнялся счёт жертвы на пару гривен. Таким образом есть номера куда звонила жертва и сумма последнего пополнения, что было достаточно для перевыпуска симкарты жертвы и угона всех денег со всех счетов в банках, где авторизация была с помощью Смс или звонка. Узнать баланс счетов по жирнее и номер финансового телефона, можно было с помощью знакомой сотрудницы банка.

Т. е., чтоб потерять все деньги со всех счетов, включая кредитные, достаточно было просто несколько раз перезвонить на неизвестные номера! А если в каких нибудь базах есть телефоны друзей или родственников, которым вы звоните, даже этого не нужно было. Ложитесь спокойно спать, утром сим карта не работает, а ваши деньги уже не ваши



Просто почитайте отзывы о зелёном банке нескольколетней давности. Там 90% отзывов было на угон денег без вины клиента.



Так что, авторизация с помощью смс - худшее решение с точки зрения безопасности, т. к. сама безопасность денег клиентов банка перекладывается на левую контору, а именно мобильного оператора, которому вообще фиолетово, сколько денег вы потеряете Не спорю. Но, бывают дыры в безопасности самих банков. Ещё пару лет назад крали деньги с карт просто каждого встречного. И вины клиентов не было, но расплачиваются за дыры банков всё равно клиенты.Причём самая жёсткая известная дыра была как раз именно в смс! Жертве просто звонили пару раз с левых номеров, пока жертва не перезвонит. Так несколько раз. Потом пополнялся счёт жертвы на пару гривен. Таким образом есть номера куда звонила жертва и сумма последнего пополнения, что было достаточно для перевыпуска симкарты жертвы и угона всех денег со всех счетов в банках, где авторизация была с помощью Смс или звонка. Узнать баланс счетов по жирнее и номер финансового телефона, можно было с помощью знакомой сотрудницы банка.Т. е., чтоб потерять все деньги со всех счетов, включая кредитные, достаточно было просто несколько раз перезвонить на неизвестные номера! А если в каких нибудь базах есть телефоны друзей или родственников, которым вы звоните, даже этого не нужно было. Ложитесь спокойно спать, утром сим карта не работает, а ваши деньги уже не вашиПросто почитайте отзывы о зелёном банке нескольколетней давности. Там 90% отзывов было на угон денег без вины клиента.Так что, авторизация с помощью смс - худшее решение с точки зрения безопасности, т. к. сама безопасность денег клиентов банка перекладывается на левую контору, а именно мобильного оператора, которому вообще фиолетово, сколько денег вы потеряете safonovstanislav Повідомлень: 1539 З нами з: 10.05.14 Подякував: 102 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 тра, 2018 14:25 safonovstanislav написав: Так что, авторизация с помощью смс - худшее решение с точки зрения безопасности, т. к. сама безопасность денег клиентов банка перекладывается на левую контору, а именно мобильного оператора, которому вообще фиолетово, сколько денег вы потеряете Так что, авторизация с помощью смс - худшее решение с точки зрения безопасности, т. к. сама безопасность денег клиентов банка перекладывается на левую контору, а именно мобильного оператора, которому вообще фиолетово, сколько денег вы потеряете

Но, пуши ничем не лучше. Гуглю или там фэйсбуку так же точно по барабану, он не является стороной в ваших отношениях с банком. Но, пуши ничем не лучше. Гуглю или там фэйсбуку так же точно по барабану, он не является стороной в ваших отношениях с банком. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 2945 З нами з: 06.01.12 Подякував: 49 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 635636637638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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