Пароль обходится через восстановление, через то же СМС. Приват, правда, еще спросит пин какой-нибудь карты. И все, даже не перезвонят и доступ к привязанной почте не проверят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59
Пароль обходится через восстановление, через то же СМС. Приват, правда, еще спросит пин какой-нибудь карты. И все, даже не перезвонят и доступ к привязанной почте не проверят.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:55
mihasik Какой КБ? Разводиться надо,да еще и на биржу региться))
июнь-ль,надо выбрать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:15
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:21
mihasik тогда копим под Новый Год.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:28
Re: Monobank
Эти изменения касаются оплаты налогов (платеж более 10 000 грн на счёт казначейства)?
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:38
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