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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59

  yama написав:ну там еще правды ради есть пароль на вход !

Пароль обходится через восстановление, через то же СМС. Приват, правда, еще спросит пин какой-нибудь карты. И все, даже не перезвонят и доступ к привязанной почте не проверят.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:55

mihasik Какой КБ? Разводиться надо,да еще и на биржу региться))
июнь-ль,надо выбрать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:15

  Мизантрóп написав:mihasik Какой КБ? Разводиться надо,да еще и на биржу региться))
июнь-ль,надо выбрать

Да,щимят нашего брата)
Так а че июнь, на отопительный же 1-2кв берутся, июнь попадает.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:21

mihasik тогда копим под Новый Год.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:28

Re: Monobank

Эти изменения касаются оплаты налогов (платеж более 10 000 грн на счёт казначейства)?
monobank_ua написав:
  maxim2014 написав:Вкладчик1234
Ага... Могли бы уже пушами рассылать анонсы в изменении тарифов. Пуш то бесплатный.


О всех нововведениях мы сообщаем при помощи рассылки на почту. До конца недели уже отправим информацию о изменении тарифов в Монобанке.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:38

  Інкогніто написав:Эти изменения касаются оплаты налогов (платеж более 10 000 грн на счёт казначейства)?

нет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:12

  WachtAmRhein написав:
  wig написав:
  WachtAmRhein написав:И как же злоумышленник зайдет в приложение? Подберёт пин по сальным отпечаткам на экране?

кейлогером, если телефон сломан удаленно, или шпионский софт изначально установлен китайцами. А физически - можно подсмотреть как хозяин вводит на телефоне, или расплачиваясь картой.


Вы забыли про утюг на пузо или раскалённый прут в зад.


Зачем так грубо. Можно просто кулёк на голову.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09

Подскажите, можно пользоваться картой для депозитов? Как войти и выйти без комиссии?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:15

  ishvara написав:Подскажите, можно пользоваться картой для депозитов? Как войти и выйти без комиссии?

Войти без проблем, выйти пока тоже. Но пользователи форума и клиенты моно в фейсбуке, усиленно работают над этим. Ждём ограничений и комиссий. Собственно по одному из каналов уже.

  Bosstone написав:закрывают рылам дыру в корыте

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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:27

Фантом А можно поподробнее? При входе я так понимаю можно через кассу Универсала. А при выходе?
ishvara
 
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