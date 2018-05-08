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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59
yama написав:
ну там еще правды ради есть пароль на вход !
Пароль обходится через восстановление, через то же СМС. Приват, правда, еще спросит пин какой-нибудь карты. И все, даже не перезвонят и доступ к привязанной почте не проверят.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 08 тра, 2018 16:55
mihasik Какой КБ? Разводиться надо,да еще и на биржу региться))
июнь-ль,надо выбрать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:15
Мизантрóп написав:mihasik
Какой КБ? Разводиться надо,да еще и на биржу региться))
июнь-ль,надо выбрать
Да,щимят нашего брата)
Так а че июнь, на отопительный же 1-2кв берутся, июнь попадает.
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mihasik
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:21
mihasik тогда копим под Новый Год.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:28
Эти изменения касаются оплаты налогов (платеж более 10 000 грн на счёт казначейства)?
monobank_ua написав: maxim2014 написав:Вкладчик1234
Ага... Могли бы уже пушами рассылать анонсы в изменении тарифов. Пуш то бесплатный.
О всех нововведениях мы сообщаем при помощи рассылки на почту. До конца недели уже отправим информацию о изменении тарифов в Монобанке.
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Інкогніто
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:38
Інкогніто написав:
Эти изменения касаются оплаты налогов (платеж более 10 000 грн на счёт казначейства)?
нет
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Bosstone
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Додано: Вів 08 тра, 2018 19:12
WachtAmRhein написав: wig написав: WachtAmRhein написав:
И как же злоумышленник зайдет в приложение? Подберёт пин по сальным отпечаткам на экране?
кейлогером, если телефон сломан удаленно, или шпионский софт изначально установлен китайцами. А физически - можно подсмотреть как хозяин вводит на телефоне, или расплачиваясь картой.
Вы забыли про утюг на пузо или раскалённый прут в зад.
Зачем так грубо. Можно просто кулёк на голову.
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Ratatui
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Подскажите, можно пользоваться картой для депозитов? Как войти и выйти без комиссии?
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ishvara
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:15
ishvara написав:
Подскажите, можно пользоваться картой для депозитов? Как войти и выйти без комиссии?
Войти без проблем, выйти пока тоже. Но пользователи форума и клиенты моно в фейсбуке, усиленно работают над этим. Ждём ограничений и комиссий. Собственно по одному из каналов уже.
Bosstone написав:
закрывают рылам дыру в корыте
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:27
Фантом А можно поподробнее? При входе я так понимаю можно через кассу Универсала. А при выходе?
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ishvara
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