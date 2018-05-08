Отлистайте на пару десятков страниц назад. Импринтер и другие участники всё прекрасно описали. Ну или в личку гляньте, мне не жалко.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:49
Отлистайте на пару десятков страниц назад. Импринтер и другие участники всё прекрасно описали. Ну или в личку гляньте, мне не жалко.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 09 тра, 2018 00:33
Re: Monobank
Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?
Додано: Сер 09 тра, 2018 00:42
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