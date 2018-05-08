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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:49

  ishvara написав:Фантом А можно поподробнее? При входе я так понимаю можно через кассу Универсала. А при выходе?


Отлистайте на пару десятков страниц назад. Импринтер и другие участники всё прекрасно описали. Ну или в личку гляньте, мне не жалко.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:33

Re: Monobank

Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:42

  Bambula написав:Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?


Користуйтеся картами по черзі, моня свинорилів за підсумками минулого місяця штрафує.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 02:45

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Т. е., чтоб потерять все деньги со всех счетов, включая кредитные, достаточно было просто несколько раз перезвонить на неизвестные номера! А если в каких нибудь базах есть телефоны друзей или родственников, которым вы звоните, даже этого не нужно было. Ложитесь спокойно спать, утром сим карта не работает, а ваши деньги уже не ваши

Просто почитайте отзывы о зелёном банке нескольколетней давности. Там 90% отзывов было на угон денег без вины клиента.
Вы совершенно правы. Данное мероприятие используется и по сей день. Вчера звонок на фин номер бегемота. Ну я продуманный и естественно не отвечаю и не перезваниваю. Потом второй, третий. Дальше начинают прозвоны на старый фин номер который у меня был примерно 3-4 года назад а сейчас уже к другому банку имеет отношение. Звонки по той же формуле. Естественно никто мои фин номера не знает (кроме банки).Просматривается взаимосвязь между этими телодвижениями и "заинтересованными "сотрудниками.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:49

  Bambula написав:Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?

Вы вошли в 20% клиентов, которые нанесли моне в прошлом месяце сильнейший удар по его экономике. И это моне не нравится: когда кто либо пользуется картой так, как считает нужным.
guntherhouse777
 
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